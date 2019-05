Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Mit einer immensen Breite und Tiefe beeindrucken die 32 Werke von Abdulkader Khalil, die derzeit im Steinhagener Rathaus zu sehen sind. Etwa 25 Gäste erlebten am Donnerstagabend die Vernissage mit. »Surrealismus syrischer Interpretation« lautet der Titel der Ausstellung – und Khalil wird der Kunstrichtung vollständig gerecht mit seinen Bildern, in denen sich Traum und Albtraum, Märchen und Vision vereinen. Außergewöhnlich ist seine Technik: Seine Werke sind mit dem Fineliner in unendlichen Stunden akribischer Arbeit entstanden – Kunst auf ihre filigranste Art. »Die Bilder sind untypisch für unseren Kulturkreis. Aber auch mitteleuropäische Augen sollen diese Kunst sehen«, sagt Frido Jacobs vom Kultur- und Bildungsverein (KuBi) Harsewinkel. Er ist der Mentor des Künstlers, hat ihn in seinem Schaffen und bei allen bisherigen zwölf Ausstellungen begleitet.

Die alte und neue Heimat im Bild vereinigt

Abdulkader Khalil, früher Sportlehrer in Syrien, lebt seit fünf Jahren mit seiner Familie in Deutschland, ist anerkannt als politischer Flüchtling, hat Fuß gefasst und Arbeit bei Arvato gefunden. Auf ihrer Flucht über die Balkanroute hat die Familie in Bulgarien Traumatisches erlebt, das sich in Adulkader Khalils Bildern Bahn bricht. Neben dem Orientalisch-Märchenhaften, neben den Fabelwesen – dem Pferd mit den zwei Köpfen und dem von einer Schlange umwundenen Leib sowie dem flügelaufspannenden Drachen beispielsweise – sind Gewalt und Vertreibung seine Themen. Doch ihn beschäftigt offenbar auch das Ankommen. Khalil spricht von seinen »zwei Heimaten« – und vereint sie in einem Bild.

Bürgermeister Klaus Besser sagte bei der Begrüßung der Gäste mit Blick auf den 70. Jahrestag des Grundgesetzes und der Europawahl am Sonntag: »Das Schicksal des Künstlers veranlasst mich, daran zu erinnern, dass unsere Verfassung, aber vor allem das vereinte Europa Garant für Frieden und Demokratie und damit für Sicherheit, Wohlstand und Freiheit sind, für den wir dankbar sein dürfen, für den es sich aber auch lohnt, mit Worten und mit demokratischen Mitteln zu kämpfen.«

Öffnungszeiten

Die Ausstellung im Rathaus läuft bis Freitag, 28. Juni. Besucher sind montags bis donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr willkommen.