So sieht die Kreuzung Bielefelder Straße/A33-Auffahrt Richtung Bielefeld in der Computer-Simulation auf dem Bildschirm aus. Foto: Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Was wäre, wenn die Ampeln an den A33-Auffahrten an der Bielefelder Straße tatsächlich mit einer separaten Grünphase für Fußgänger und Radfahrer geschaltet würden? Welche Auswirkungen hätte das auf den Verkehr? Und wie müssten die Ampelphasen getaktet sein, damit es nicht zu langen Staus kommt? Fragen, die sich auch die Fachleute in der Straßenverkehrsbehörde des Kreises stellen – und auf ungewöhnliche Weise mit einer Computersimulation zu beantworten suchen.

Um es vorwegzunehmen: Es ist nicht damit getan, für separates Fußgänger-Grün einfach ein bisschen an der Ampelschaltung zu drehen. Bernhard Riepe, Leiter der Verkehrslenkung in der Straßenverkehrsbehörde, hat große Bedenken, ob die Verkehrslage das zulässt – zumal wenn demnächst zu den drei Ampeln (beide Auffahrten und Lange Straße) eine weitere an der Liebigstraße hinzukommt: »Die Grüne Welle ist fast unmöglich.« Indes ist sie wichtig für den Verkehrsfluss auf der Bielefelder Straße.

Nach dem schweren Unfall einer Radfahrerin mit einem abbiegenden Lkw am 30. April hat die Gemeinde, wie mehrfach berichtet, die Forderung nach separatem Grün für den vielfrequentierten Fuß- und Radweg wiederholt. Doch ist das auch realisierbar? »Ich kann an tausend Schrauben stellen, aber jede einzelne Veränderung hat Auswirkungen«, sagt Verkehrsingenieur Ulrich Elfers. Grau ist alle Theorie, und die Daten aus einer Verkehrszählung allein sagen noch nichts aus. Sie müssen in Zusammenhänge gesetzt werden.

Rückschlüsse für das Ampelprogramm ziehen

Und das macht Ulrich Elfers mit der Simulation. Das ist für jede Kreuzung im Kreis möglich, aus aktuellem Anlass nimmt er die A33-Auffahrt Richtung Bielefeld in den Fokus. »Mit der Simulation kann ich Rückschlüsse auf das Ampelprogramm ziehen.«

Ulrich Elfers betont, dass es keine Entscheidung in Sachen Grünphase geben wird, bevor nicht die Unfallermittlungen der Polizei endgültig abgeschlossen sind. Aber parallel werden schon weitere Verkehrsdaten erhoben, zusätzlich zu denen, die die Straßenverkehrsbehörde vergangenes Jahr nach der A33-Eröffnung erhoben hat. Diese realen Zahlen sprengen die Prognosen von Straßen NRW von 2017. Laut Landesbetrieb sollten 338 Fahrzeuge die Kreuzung an der A33-Auffahrt Bielefeld geradeaus passieren und 97 rechts abbiegen auf die Autobahn – tatsächlich sind es aber 266 Rechtsabbieger. Die Erhebung stammt vom 13. November 2018 in einer so genannten händischen Zählung, einmal morgens zwischen 7 und 8 Uhr, einmal am Nachmittag zwischen 17 und 18 Uhr mit einer noch höheren Spitze.

Neun Kreuzungen einbeziehen

Diese Verkehrsdaten pro Stunde gibt er nun in das Simulationsprogramm ein, definiert die Signalsteuerung und weitere Parameter wie die Fahrgeschwindigkeiten. Dann drückt er einen Knopf – und lässt die Autos auf dem Bildschirm fahren. In Echtzeit ebenso wie in beschleunigten Wellen. Ulrich Elfers kann sich jeden Verkehrsstrom einzeln ansehen, er kann ebenso weitere Kreuzungen einbeziehen – bis zu neun erlaubt das Programm. So könnte man auch die zweite A33-Auffahrt, die Ampel an der Langen Straße und selbst die zukünftige an der Liebigstraße einbinden.

Doch zunächst ruht der Fokus allein auf den Ampeln an der Auffahrt zur A33 Richtung Bielefeld. Mit der derzeitigen Schaltung bleibt alles im Fluss, die Staus halten sich in Grenzen, alle wartenden Fahrzeuge können bei einer Grünphase, in einem Rutsch, abfließen. Dann ändert Ulrich Elfers das Programm und gibt die separate Grünphase für Fußgänger und Radfahrer ein. Nur der Geradeausverkehr hat dann ebenfalls Grün, denn er tangiert den Radweg nicht.

Der Verkehr fließt nicht schnell genug ab

Doch es zeigt sich schnell: Der Stau wird länger. Der Verkehr in Richtung Dorf fließt nicht mehr ausreichend schnell ab, weil nicht genug Platz für die Rechtsabbieger auf ihrer Spur ist und sie somit die Geradeausspur blockieren. Das System schlägt Alarm: 288 Pkw im Stau. Damit wäre die Schlange gut 1,7 Kilometer lang. Die separate Grünphase für Fußgänger und Radfahrer wäre somit nicht umsetzbar. Zumal der Experte einen weiteren Gefahrenpunkte sieht: »Autofahrer würden vermehrt die Sperrflächen in der Mitte der Brücke einfach überfahren.« Das könnte heikel für die Verkehrssicherheit sein.

Aber vielleicht gibt es doch eine Chance für die separate Grünphase. Ulrich Elfers verlängert nämlich in der Simulation die Grünphase für die Rechtsabbieger – wiederum bilden sich Staus, offenbar aber etwas kürzer, so dass die Alarmmeldung des Systems ausbleibt. Aber: Diese verlängerte Grünzeit lässt sich nicht einfach anhängen. »Wir müssen in der Umlaufzeit bleiben, das heißt, ich muss sie anderen Verkehrsteilnehmern in ihren Grünphasen klauen.« Wo sich dann weitere Staus bilden könnten, gilt es noch zu erforschen. Bernhard Riepe weiß: »Die Kreuzungen an der A33 sind hochbelastet und verfügen nur über wenig Reserven.«