Steinhagen (WB/mk). »Marie Juchacz ist für uns ein Vorbild, denn mit der Gründung der Arbeiterwohlfahrt hatte sie die Idee, sich gegenseitig zu helfen«, sagte Kita-Leiterin Hanna Krämer. Die Arbeiterwohlfahrt als Organisation wird 100 Jahre alt, und das wurde mit einem Geburtstagsfest auch in der AWO-Kindertagesstätte an der Rostocker Straße in Steinhagen gefeiert.

Alle Gäste erwartete dabei am Freitag ein bunter Nachmittag, bei dem es besonders für den Nachwuchs jede Menge zu entdecken gab. »Wir wollten in Anlehnung an das Jubiläum Spiele anbieten, die es auch vor 100 Jahren schon gab«, erklärte Hanna Krämer, die sichtlich zufrieden verfolgte, wie die Kinder ihren Eltern die Kita zeigten und nach und nach die Stationen erkundeten. So zum Beispiel das lustige Schubkarren-Rennen, bei dem es auf ein gutes Zusammenspiel mit einem Erwachsenen ankam, das immer noch sehr unterhaltsame Sack hüpfen sowie das Strick- oder auch Seilspringen – ein Klassiker.

»Teuto Skipper« zeigen Seilspringen in höchster Vollendung

Wie gut sie Letzteres beherrschen, zeigten gleich zu Beginn der Veranstaltung die »Teuto Skipper«. Die talentierte, in diesem Fall vierköpfige Formation des SV Brackwede legte einen schwungvollen Auftritt mit waghalsigen Drehungen und akrobatischen Sprüngen hin, für den sie zurecht vom Publikum gefeiert wurde.

Großen Applaus erhielt wenige Meter entfernt auch der Bielefelder Seifenblasen-Künstler Adrian Endres, der mit seiner Bubble-Magie-Show für strahlende Kinderaugen sorgte, erzeugte er doch Seifenblasen in den unterschiedlichsten Formen und Größen. Darüber hinaus konnten die Gäste sich am Lagerfeuer ein Stockbrot backen, und der Sandforther Hof Ordelheide war mit einer historischen Seil-Gerät vor Ort, an dem sich die Kinder ihr eigenes Springseil drehen konnten. Alle die dabei waren, schienen großen Spaß zu haben und zeigten somit, dass manche Spiele niemals alt werden.