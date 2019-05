Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Einzug will das Bibliotheksteam am Montag, 17. Juni, mit den (künftigen) Nutzern feiern. Von 14 bis 19 Uhr gibt es allerlei Aktionen – und eine Neuerung: Von diesem Tag an sind Konsolenspiele in der Ausleihe der Bibliothek.

Neue Mitarbeiterin ist selbst Konsolenspielerin

Etwa 60 Medien für die Playstation und Nintendo Switch haben Manuela Heinig und ihre neue Mitarbeiterin Louisa Korczak, selbst Konsolenspielerin, angeschafft – vom Landwirtschafts-Simulator bis zu den Lego: Der Schwerpunkt liegt auf der Altersgruppe bis zwölf Jahre, weitere Spiele sind ab 16 freigegeben. Erwachsenenspiele hat die Bibliothek nicht. »Konsolenspiele liegen im Trend«, sagt Manuela Heinig mit Hinweis auf Prognosen, die Konsolenspielen weitere Steigerungen vorhersagen. Gerade auch bei Erwachsenen im mittleren Alterssegment. »Seit 2008 gehören die Games offiziell zum Kulturgut«, so Heinig.

Dass es sie nun auch in der Bibliothek zu leihen gibt, ist für die Gemeindebibliothekarin daher nur folgerichtig – zeitgemäß eben. Andere Bereiche dagegen gilt es, zu reduzieren: Die Sachbücher beispielsweise, speziell im Computerbereich, haben keine Resonanz mehr. Auch CDs kommen auf den Prüfstand – stattdessen denkt Manuela Heinig darüber nach, sich dem Streamingdienst des Bibliothekenverbundes anzuschließen. DVDs hingegen laufen nach wie vor gut, Brettspiele ohnehin, und an der Beliebtheit von Kinderbüchern und Romanen gibt es nichts zu rütteln.

" „Bücher wird es immer geben.“ Bibliotheksleiterin Manuela Heinig "

So wichtig es ist, sich auch in den neuen Medien aufzustellen: »Bücher wird es immer geben«, sagt Manuela Heinig. Und Bibliotheken ebenfalls. Zumal diese auch den Schritt von der reinen Ausleihbibliothek hin zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität geschafft haben – Stichwort: der dritte Ort. Allen voran die Steinhagener: 37.000 Besucher zählte die Einrichtung am Kirchplatz allein in den ersten fünf Monaten 2019. Einige kommen täglich zum Zeitunglesen.

Steigerungen in allen Bereichen: Unter den 3800 eingetragenen Nutzern sind 180 Neuanmeldungen. Weitere 4100 haben sich über die Onleihe bedient. Damit die Nutzerzahl weiter steigt, haben sich Manuela Heinig und ihr Team für den Geburtstag ein besonderes Angebot überlegt: Jede Neuanmeldung am 17. Juni hat einen kostenlosen Schnuppermonat.

Sommerleseclub und Krimilesung sind schon geplant

Noch einmal zurück zum dritten Ort: Ihre Aufenthaltsqualität zeigt die Gemeindebibliothek auch als Veranstaltungsort. Für 40 bis 60 Sitzplätze ausgelegt, kamen zum Literarischen Adventskalender sogar 100. Und nach den rundum gut besuchten Veranstaltungen im ersten Jahr stellt Manuela Heinig für das zweite unter anderem in Aussicht: Fortführung der Reihe Lesung und Gespräch mit dem AK Asyl, »Lesung und Musik« mit den Belcanto-Chören am 4. Juli, Premiere des Sommerleseclubs für Schüler, Lesung mit Krimiautor Alexander Oetker am 24. Oktober. Auch beim Tag der Architektur ist der moderne Neubau am 30. Juni dabei. Gut, dass die Bibliothek wegen des Stadtfestes »ParKultour« ohnehin geöffnet hat.