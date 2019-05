Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die Grünen holen elf von 17 Wahlbezirken, die SPD fällt in fast allen Wahlbezirken unter 20 Prozent, und die AfD fährt in Amshausen – traditionell »SPD-Land« – ihre besten Ergebnisse von mehr als zwölf Prozent ein: Das sind drei bemerkenswerte Aspekte der Europawahl in Steinhagen.

Auffallend findet Bürgermeister Klaus Besser zudem die Wahlbeteiligung: Steinhagen hat mit 66,48 Prozent hinter Werther (69,29 Prozent) die höchste im Kreis Gütersloh. Besser: »Eine Steigerung von neun Prozent gegenüber 2014. Das zeigt, dass die Aufrufe, zur Wahl zu gehen, Früchte getragen haben. Gerade auch über die Sozialen Medien sind so viele jüngere Wähler angesprochen worden.« Und natürlich über Themen wie Klimaschutz.

SPD in Brockhagen stärker als in Amshausen

Und wie überall sonst haben davon auch in Steinhagen die Grünen profitiert: Ihr Stimmenanteil stieg von 10,84 auf 25,10 Prozent (plus 14,26). »Wenn das Wahlalter bei 16 Jahren läge, wäre das noch eklatanter«, meint Klaus Besser.

Die SPD, die 15,54 Prozent verloren hat (19,06 Prozent), hat dagegen keinen einzigen Wahlbezirk für sich entscheiden können. Das schlechteste Ergebnis fuhren die Sozialdemokraten im Amshausener Bezirk 2 ein: 15,19 Prozent. Das beste im Wahlbezirk 7 mit 24,74 Prozent – gleichauf mit den Grünen. »Selbst in Brockhagen war die SPD stärker als in Amshausen«, so Besser.

Dabei ist Brockhagen eher konservativ geprägt – und tatsächlich blieb der Ortsteil CDU-Hochburg. Am deutlichsten im Wahlbezirk 17 in Vennort mit 35,7 Prozent.

AfD bleibt unter Bundesergebnis

Die AfD schnitt in Amshausen im Wahlbezirk 2 mit 12,15 Prozent und im benachbarten Wahlbezirk 3 (Bahnhofstraße/Bergstraße) mit 12,78 Prozent sowie im Wahlbezirk 13 (Bereich Brahmsstraße) mit Ergebnissen von mehr als zwölf Prozent ab. In Brockhagen sowie im Wahlbezirk 10 in Steinhagen (Bereich Esch) waren die Rechtspopulisten am schwächsten. Insgesamt lag die Partei in Steinhagen mit 8,03 Prozent unter dem Bundesschnitt.

Grüne müssen für Kommunalwahlkampf umdenken

»Es ist verrückt«, kommentierte Grünen-Fraktionssprecher Detlef Gohr gestern das Ergebnis seiner Partei. Die Grünen liegen in Steinhagen deutlich über dem Bundesergebnis. Gibt das schon Hinweise für die Kommunalwahl 2020?

Über einen Bürgermeisterkandidaten hätten sie noch nicht nachgedacht, so Gohr. »Bislang war der direkte Gewinn von Wahlkreisen für uns in weiter Ferne. Wir haben uns immer über die Liste definiert.« Da müsse man nun umdenken. Das Europawahlergebnis bezeichnet er als eine »totale Herausforderung« für die Kommunalwahl: »Denn wir müssen jetzt sehen, dass wir diesem Ergebnis gerecht werden«, sagte er, betonte aber, dass die Orts-SPD sehr stark in der Gemeinde verankert sei. Für die Grünen gehe es nun darum, Leute zu finden für grüne Lokalpolitik – vor allem junge Leute.