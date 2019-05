Von Sara Mattana

Steinhagen-Amshausen (WB). Gemeldet wird ein Kellerbrand – doch als die Feuerwehr eintrifft, hat sich der dichte Rauch bereits im Treppenhaus und einigen Wohnungen ausgebreitet. Was am Montag zahlreiche Anwohner der Finkenstraße vor die Haustür lockt, ist aber zum Glück nur eine Übung der drei Löschzüge.

So sind insgesamt etwa 60 Kameraden aus Steinhagen, Amshausen und Brockhagen im Einsatz, als die Nebelmaschine Rauchschwaden aus den Kellerschächten aufsteigen lässt. Denn bevor das KWG-Mehrfamilienhaus in Amshausen abgerissen wird, probt die Feuerwehr hier noch einmal für den Ernstfall. Unter der Leitung von Einsatzleiter Sven Mescher haben die Kameraden alle Hände voll zu tun. Denn während das Feuer gelöscht wird, warten gleichzeitig auch noch mehrere Bewohner – unter ihnen vier Übungspuppen – auf Rettung.

Acht Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind in die Rollen verängstigter Kinder oder verletzter Dachgeschossbewohner geschlüpft und werden teils mithilfe der Drehleiter und teils über eine normale Leiter von Balkonen und aus Fenstern geborgen.

Kellerbrand birgt besonders viele Gefahren

»Jeder Einsatz ist anders, aber ein Kellerbrand birgt meist besonders viele Gefahren. Viele Leute haben dort Werkstätten mit Gasflaschen. Das ist ein großes Risiko«, sagt Brockhagens Löschzugführer Stephan Kaiser. Außerdem entstehe schnell besonders viel Hitze, da sie im Keller nicht entweichen könne und auch die Gefahr einer Durchzündung bestehe.

Um auf solche und ähnliche Situationen möglichst gut vorbereitet zu sein, findet zwei bis dreimal im Jahr eine Großübung mit allen drei Löschzügen statt. In der Finkenstraße liegt der Schwerpunkt auf dem Atemschutz. Gemeinsam geprobt werden jedoch auch regelmäßig ABC-Einsätze oder technische Hilfen. »Wir möchten uns auch für das Verständnis der Anwohner bedanken«, sagt Stephan Kaiser. Denn an ein Durchkommen mit dem Auto ist am Montag in der Finkenstraße nicht zu denken. Beschwerden werden darüber jedoch nicht laut – schließlich stehen die meisten Nachbarn ohnehin am Straßenrand und verfolgen den Trubel vor ihrer Haustür.