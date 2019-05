Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Steinhagen Nr. 221 – so lautete einst die Anschrift – soll demnächst nur noch Geschichte sein. Ein weiteres von Steinhagens letzten historischen Gebäuden, das Haus Reelmann am heutigen Fivizzanoplatz, fällt dem Abrissbagger zum Opfer.

Schon lange steht das Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Gebäude leer. Vor sechs Jahren hatte es ein privater Käufer aus Schloß Holte vom Voreigentümer Renzo Ceotto erworben. Die Steinhagener Künstlerin Gerlinde Wehmeyer nutzte die Schaufenster zuletzt für ihre Bilder.

Doch die Neugestaltung des Bereichs zwischen Apotheke am Markt und Fivizzanoplatz ist seit Jahren beschlossene Sache, war 2017 Gegenstand eines Architektenwettbewerbs. Infolgedessen wurde im Februar 2018 das Haus des früheren Lebensmittelgeschäfts Gläsker abgerissen; hier entstehen derzeit die ersten beiden der neuen Ärztehäuser. Ebenfalls im Zuge der Ortskernsanierung sollen die Straße Am Markt und der angrenzende Fivizzanoplatz zunächst ein neues Pflaster, neue Sitzgelegenheiten und weitere Gestaltungselemente erhalten. Dafür gab der Haupt- und Finanzausschuss, wie berichtet, am 8. Mai grünes Licht.

Der alte Keller wird verfüllt

Jetzt also auch der Abriss des Hauses Reelmann, Am Markt 5. »Die Maßnahmen zum Entkernen im Gebäudeinneren haben wir beendet, am Mittwochmorgen sollte der Bagger auch mit dem Abriss des restlichen Gebäudes beginnen«, kündigt Gerd Baldauf von der Abbruchfirma Wimmelbücker an. »Lediglich der alte Keller bleibt, er wird verfüllt. Anfang bis Mitte kommender Woche sollte das Haus komplett abgerissen sein.«

Schneiderei und Apotheke In dem Gebäude von Uhrmachermeister Reelmann eröffnete 1899 Steinhagens erste Apotheke: eine Filiale der Haller Adler-Apotheke, die Wilhelm Weinberg ab 1906 leitete. Oben betrieb Johanne Reelmann eine Schneiderei. Seinerzeit besaß das Haus noch eine Loggia und einen großen Garten. 1956 verkaufte die Familie Reelmann/Düdder das Haus, 1965 zog die Commerzbank ein. Es folgten 1988 die Iduna-Versicherung, später das »Bistro Vitalis« und das Schuhgeschäft Gilbers.

Wie neben den Ärztehäusern die weitere künftige Bebauung aussehen wird, ist noch offen. »Wichtig ist uns, dass die Häuserzeile Am Markt optisch ein einheitliches Bild erhält«, sagt Bürgermeister Klaus Besser. Zudem wünscht sich die Gemeindeverwaltung in den Erdgeschossen Einzelhandel oder Dienstleister. Um das festzulegen, votierte der Gemeinderat im Dezember 2017 einstimmig für die entsprechende Änderung des Bebauungsplans. Ab kommender Woche stehen dafür die Planunterlagen zur Einsichtnahme bereit; vom 3. Juni bis zum 17. Juli läuft die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Planverfahren.

Mehrfamilienhaus geplant

Der neue Eigentümer plant auf dem Reelmann-Grundstück nach WB-Informationen den Bau eines Zehn-Familien-Hauses. Laut Bauamt liegt aber bislang noch kein Bauantrag vor, daher sind Genehmigung und möglicher Baubeginn ebenfalls noch offen.

Fest steht jedenfalls der Zeitplan der Straßensanierung: Nach der Frühjahrskirmes 2020 sollen die Sanierungsarbeiten der Straße Am Markt beginnen, nach der Sommerkirmes soll der Bereich am Fivizzanoplatz folgen.