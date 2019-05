Steinhagen (WB/anb). Das Gemeinde-Bürgerkomitee für Entwicklungszusammenarbeit gibt die Betreuung der Hilfsprojekte in Kenia zurück an Eckart Enkemann. Vorsitzende Heike Kunter begründete diese Entscheidung mit »unterschiedlichen Konzeptionen von Anfang an«, wie sie gestern im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT sagte. Sie betonte, dass das Bürgerkomitee keine Individualhilfe leiste, sondern das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe umsetze, das stets auch in die Region hineinwirken solle.

In Kenia ist Eckart Enkemann seit vielen Jahren mit Hilfsprojekten vornehmlich in den Slums von Nairobi tätig: »Ich arbeite dabei mit drei Vereinen zusammen«, sagte er. Zum einen war das in den vergangenen Jahren eben das Bürgerkomitee. Zum anderen sind das seit 10 bis 15 Jahren die Böckstiegel-Gesamtschule Werther-Borgholzhausen sowie seit kürzerer Zeit der Hibari-Club e.V. des Oberstufenkollegs der Uni Bielefeld. Mit diesem hat Enkemann beispielsweise die Unterstützung der kleinen St. Joseph Junior School in einem Slum von Nairobi übernommen.

Zwei weitere Projekte betreute Enkemann unter dem Dach des Bürgerkomitees. Und die Unterstützung des Kinderdorfes Kibagare Good News Center hatte 2016 das Bürgerkomitee ganz übernommen. »Ich stehe voll hinter dem Bürgerkomitee. Es leistet tolle Arbeit. Aber es fördert vor allem in ländlichen Regionen. Das ist mit Projekten in den Slums nicht zu vergleichen«, so Enkemann.

Enkemann war mehr als 20 Mal für seine Hilfsprojekte vor Ort

Der 86-Jährige hat viele Jahre in Afrika gelebt und war danach, wie er selbst sagt, 20 bis 25 Mal für seine Hilfsprojekte vor Ort. »Ich habe ein gutes Netzwerk zu Leuten vor Ort. Wenn man die Menschen dort gut kennt und in ihrem Elend erlebt, bilden sich besondere Beziehungen, dass man sich emotional angebunden fühlt. Das kann von Nachteil sein. Aber ich kann nicht daran vorbeigehen, wenn ich weiß, dass es ihnen schlecht geht«, so Enkemann.

Und so sagt er auch: »Ich kann nicht immer auf die nächste Sitzung des Bürgerkomitees warten. Ich kenne die Verhältnisse sehr gut und weiß, wenn spontane Hilfe nötig ist.« Eckart Enkemann macht nun alleine mit den beiden anderen Partnern weiter.