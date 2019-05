So entsteht Jan Düfelsieks erster Wettbewerbsbeitrag: Hier ist er bei der Arbeit in Ostia zu sehen. Die Verbindung von antiker Vergangenheit und Gegenwart galt es einzufangen. Foto: Sky

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die erste Runde ist überstanden: Der Steinhagener Jan Düfelsiek (25) ist in der Sky-Talentshow »Master of Photography« weiter im Rennen um den Titel und 100.000 Euro Siegprämie. Seit Dienstag ist die erste Folge der sechsteiligen Serie beim Pay-TV-Sender Sky abrufbar, am Samstag, 1. Juni, 15.25 Uhr auch im Fernsehen zu sehen.

Wie berichtet hatten die acht internationalen Kandidaten in Ostia, der alten Hafenstadt Roms, eine archäologische Landschaft zu fotografieren und den Bogen vom Gestern zum Heute zu schlagen. »Für mich war sofort klar, dass ich einen Archäologen fotografieren wollte. Er steht für mich als Verbindung von Alt und Neu. Außerdem entspricht das genau meinem Hauptinteresse, der Portraitfotografie«, sagte Jan Düfel­siek im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Immer in Begleitung des Kamerateams

Doch die Umsetzung der Idee erwies sich als schwieriger als gedacht. Gedreht wurde im Januar, wo nimmt man da einen Archäologen her? Die Dame, die er schließlich fand, sprach zudem nur Italienisch – keine gute Vor­aussetzung für die richtige Inszenierung. »Und an das Kamerateam, das einem ständig im Nacken sitzt, weil ja alles auch für die Sendung ausgezeichnet wird, muss man sich auch erst einmal gewöhnen«, sagte Jan Düfelsiek, der somit selbstkritisch feststellt: »Ich bin nicht so super zufrieden mit dem Bild.« Und etwas bange gewesen, gleich in der ersten Folge rauszufliegen, sei er auch gewesen, gab er zu.

Inspirierende Begegnung von Star-Fotograf

Entsprechend groß war die Anspannung, als er vor die drei Juroren, allesamt internationale Größen ihres Faches, trat: Oliviero Toscani, Elisabeth Biondi und Mark Sealy hatten dann auch etliche Kritikpunkte am Bild des Steinhageners. Und dieser hat daraus für sich mitgenommen: »Dass ich noch mehr auf Details achten muss.« So hatte er einen Pinsel und eine Tasche im Bild platziert – störend, fand die Jury. Außerdem fehlte den Juroren eine erkennbare Verbindung zur fotografierten Person. Dennoch: Jan Düfelsiek hat den Einzug in die nächste Runde geschafft.

Und noch eines hat ihm die erste Folge gebracht: die Begegnung mit dem Gastfotografen Paolo Pellegrin, bekannt für seine Fotodokumentationen. »Ein sehr inspirierender Fotograf.«