Nach Futter verlangen diese drei jungen Schwalben, die unter einem Dachvorsprung in Süsel/Schleswig-Holstein groß gezogen werden. Am Steinhagener Fivizzanoplatz sorgen mehrere Schwalbennester für den Aufschub der Abrissarbeiten. Foto: dpa

Von Volker Hagemann

Mittwochmorgen sollte, wie exklusiv im WB berichtet , der Bagger auch mit dem Abriss des Daches und der Außenwände beginnen, spätestens Mitte kommender Woche sollte Steinhagen um ein historisches Gebäude ärmer sein – so der Plan. Doch die Mitarbeiter der Firma Wimmelbücker stoppten in letzter Minute: Ein Passant machte sie auf die beiden Nester aufmerksam.

Eines wurde unterhalb der Regenrinne an der nördlichen Traufe errichtet, das zweite auf der gegenüberliegenden Hausseite. »Wir haben die Arbeiten sofort unterbrochen, sind dann selbst zum wiederholten Male sicherheitshalber durchs Gebäude gegangen«, berichtet Gerd Baldauf von der Firma Wimmelbücker. »Daraufhin haben wir sofort das Steinhagener Umweltamt informiert.«

Der Kreis behält die Nester im Auge

»Eine aufmerksame, sinnvolle Geste der Firma, denn eigentlich sind wir direkt nicht in den Abriss involviert«, sagt Marianne Vaske vom Umweltamt. »Im Rahmen der Amtshilfe habe ich die Nester fotografiert und die Bilder den Kollegen von der Umweltabteilung des Kreises Gütersloh geschickt.«

Dort will man die gefiederten Gäste jetzt im Auge behalten, der Abriss liegt auf Eis. Gesetzlich ist der Gebäudeeigentümer dazu verpflichtet, nachzuschauen, ob in seinem Abbruchhaus möglicherweise schützenswerte Vögel wie etwa Schwalben nisten oder Fledermäuse wohnen. Sie alle sind sehr standorttreu, selbst wenn man ihnen Ausweichquartiere böte, bestätigt auch Lena Bökenhans, Pressesprecherin des Kreises Gütersloh.

»Mit der geänderten Landesbauordnung NRW ist ein solcher Abbruch seit dem 1. Januar 2019 nicht mehr genehmigungsbedürftig, sondern ›nur‹ noch anzeigepflichtig. Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises prüft aber weiterhin vor allem bei alten Gebäuden, ob der Eigentümer das Areal auf geschützte Tierarten kontrolliert hat«, erklärt Bökenhans.

Wann die Schwalben gekommen sind, ist unklar

»In diesem Fall hat der Eigentümer uns damit beauftragt. Im Zuge der Abbruchanzeige haben wir vor dem Abriss alle Stockwerke und sämtliche Ecken und Nischen des Gebäudes entsprechend durchsucht und keinerlei Hinweise auf Tiere gefunden«, versichert Gerd Baldauf.

Wann die Schwalben eingezogen sind, ist unklar. Aber sie dürften möglicherweise lange bleiben, mutmaßt Ludger Wimmelbücker, Geschäftsführer des Abbruchunternehmens: »Wir haben in vergleichbaren Fällen die Erfahrung gemacht, dass die Brut und Aufzucht oft bis in den Herbst hinein dauern.« Könnte sein, könnte aber auch schneller gehen, sagt Lena Bökenhans: »Auf jeden Fall muss bis zum Schlupf der Jungtiere gewartet werden und anschließend noch so lange, bis die Schwalbennester verlassen sind. Im Zweifel kontrolliert das ein von uns beauftragter Fachmann nochmals.« 200 bis 250 Gebäude würden jedes Jahr im Kreis Gütersloh abgerissen. Dass wegen geschützter Arten eine Verzögerung eintritt, sei »eher selten«.

Der Neubau muss Nisthilfen bieten

Wie wirkt sich der verzögerte Abriss des Hauses Reelmann finanziell aus? Der Schloß Holter Eigentümer des Gebäudes auf dem 616 Quadratmeter großen Grundstück war für eine Stellungnahme am Mittwoch nicht zu erreichen. Auch Ludger Wimmelbücker vermag noch keine Zahl zu nennen. Am Mittwochmorgen hat seine Firma erst einmal alle Baufahrzeuge abgezogen und zu einer anderen Baustelle nach Brackwede gebracht. Schwalben dürfte es am Fivizzanoplatz auch künftig geben: »Der geplante Neubau auf dem Grundstück Am Markt muss wegen dieses Fundes ebenfalls Nistquartiere für Schwalben bieten«, weiß Wimmelbücker.