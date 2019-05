Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Alle reden vom Klima – die Partnerstädte Steinhagen und Woerden ebenfalls. Und das sogar im Auswärtigen Amt in Berlin. Denn die beiden Kommunen waren ebenso wie vier weitere Städtepartner-Paare am Dienstag und Mittwoch Teilnehmer am Kick-off-Event des zweijährigen exklusiven Projekts »Energiewende Partnerstadt«, initiiert von der Energieagentur des Bundes, des Außenministeriums und der Humboldt-Viadrina Governance Platform.

Deren Präsidentin, Prof. Gesine Schwan, hielt das Einführungsreferat, in dem sie, wie Bürgermeister Klaus Besser berichtete, die Bedeutung der Bemühungen um den Klimaschutz gerade auf kommunaler Ebene unterstrich. Sie betonte, dass in diesen Prozess alle einzubeziehen sind: Bürger ebenso wie Wirtschaft, Verwaltung und Politik.

Steigender Meeresspiegel als eine der Bedrohungen

Im Folgenden erfuhren die Delegationen, welche Bemühungen konkret die deutschen Städte und ihre europäischen Partner schon unternehmen. Dabei nannten das Steinhagener Team – neben Klaus Besser Anna Zühlke und Gabriele Siepen (Klimaschutz) sowie Sascha Drewel (Gemeindewerke) – und die niederländischen Partner zahlreiche Beispiele: »Photovoltaikanlagen auf Dächern, Beteiligung an Windkraftanlagen, Umstellung von Erdgas auf andere Energieträger, Speicherung von Energie in Batteriecontainern, Radverkehrsprojekte, Nutzung von Biogas in BHKWs«, zählte Besser auf. Er fasste überspitzt zusammen: »Es war allen einleuchtend, dass die Woerdener wegen des ansteigenden Meeresspiegels in nicht allzu ferner Zukunft nach Steinhagen ziehen müssten, wenn man nicht handelt.«

Marburg-Biedenkopf und Pfaffenhofen sind vorbildlich

Steinhagen und Woerden müssten sich nicht verstecken mit ihren Bemühungen, so Besser: »Aber wir können auch noch viel von anderen lernen.« Beeindruckt habe ihn, bilanzierte Besser, vor allem die Präsentation zweier deutscher Städte: »Marburg-Biedenkopf, weil die Kommune viele lokale Projekte in kleinen Dörfern initiiert hat, die teilweise mehr Energie produzieren als sie selbst verbrauchen, so dass Bürger jetzt an den Erträgen partizipieren. Und Pfaffenhofen, weil man dort seit der Jahrtausendwende konsequent und innovativ an der Energie- und Verkehrswende arbeitet. So gibt es etwa ein kostenloses Stadtbussystem und Zuschüsse für den Kauf von E-Bikes im örtlichen Fahrradhandel.«

Steinhagen und Woerden vertiefen das Klimaschutz-Thema am 11. Oktober beim Partnerschaftstreffen: Themen werden die Verkehrswende, die Umstellung alter Wohngebiete von Gas auf erneuerbare Energien, soziale Probleme und Generationenprobleme der Energiewende sowie Speicherung von Strom aus PV-Anlagen sein.