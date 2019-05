Von Kim Schieke

Vertreter des Männerballetts »Die flotten Moskitos« des Steinhagener Karnevals-Clubs Cronsbach-Funken (KCCF) übergaben den symbolischen Scheck. Das Geld des Karnelvals-Clubs sollte sinnvoll investiert werden. So kam der KCCF auf die Idee, den Betrag an den Selbstbehauptungsverein zu spenden, damit es vielen Kindern zu Gute kommt. Das Projekt »Mir geht es gut! Hilfe für Kinder« wendet sich vor allem an Kindergärten. Allein in Steinhagen, Bielefeld und Borgholzhausen werden 30 Einrichtungen unterstützt. Erzieherinnen werden ausgebildet, um den Kindern ein gutes Gefühl für die Schule und ihre Kindheit zu geben.

Auch eine zum Thema passende CD wird produziert

»Wir werden die 450 Euro des KCCF auch wieder in die Ausbildung stecken und eventuell auch eine zweite CD produzieren«, sagt Beatrix Burow-Runde. Die erste CD wurde mit Liedern der Bielefelder Rockband »Randale« gefüllt, um die sogenannte Ampelsprache zu erklären. Acht Jahre wurde an der CD gearbeitet. Die Produktion ist durch zahlreiche Spenden finanziert worden.

Die Ampelsprache setzt sich aus den drei Ampelfarben zusammen und soll Kindern helfen, Situationen mithilfe der Ampelfarben richtig einzuschätzen. So lernen die Fünf- bis Zehnjährigen, sich selbst zu behaupten.

Das stellvertretende Symbol dieser Ampelsprache ist ein Rettungsring, der als Aufkleber beispielsweise in Geschäften vorzufinden ist. Dadurch sollen den Kindern Ängste genommen werden. Denn so soll signalisiert werden, dass dort im Notfall ein Erwachsener zu finden ist, der dem Kind hilft.

Kindern das Gefühl geben, nicht allein zu sein

Beide Vereine, »Mir geht es gut! Hilfe für Kinder e.V.« und KCCF, möchten durch die Scheckübergabe darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Zivilcourage zu zeigen. »So gibt man den Kindern vom Kindergarten an ein Gefühl, nicht alleine zu sein«, sagt Jochen Hempel vom Männerballett.