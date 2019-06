Mit ihrer BMW 1200 GS Adventure reisten die beiden Steinhagener von August bis Oktober 2018 durch Marokko, übernachteten unterwegs meist im Zelt. Das WESTFALEN-BLATT berichtete exklusiv von der außergewöhnlichen Motorrad-Tour.

An weiteren ihrer zahlreichen Eindrücke wollen Petra und Holger Focken-Kremer nun auch die Besucher des Kontakt-Cafés der Evangelischen Kirchengemeinde teilhaben lassen: Pfarrer Christhard Greiling begrüßt die beiden abenteuerlustigen Referenten am Donnerstag, 6. Juni. Die Veranstaltung beginnt wie gewohnt um 15 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. »Dazu gibt es auch an diesem Nachmittag wieder Kaffee und Tee sowie frischen Kuchen von der Konditorei Nollmann«, lädt Christhard Greiling alle Inter­essierten ein.

Schon das nächste Wunschziel im Auge: gemeinnützige Motorradtour durch Ghana

Mit zahlreichen großformatigen Fotos und Erklärungen lassen die Focken-Kremers noch einmal ihre Motorradtour Revue passieren; die führte von Steinhagen zunächst in die südfranzösische Hafenstadt Sète. Hier starten Fähren nach Tanger in Marokko. Über Tetouan ging’s nach Chefchaouen mit seinen blau-weiß gekalkten Häusern und weiter über Fes und Azrou in den Süden, bis an den Rand der Sahara.

Die beiden Steinhagener Biker träumen schon von einer weiteren Tour: »Vielleicht sammeln wir mal Spenden für Hilfsprojekte und bringen die dann mit dem Motorrad nach Ghana«, überlegen sie.