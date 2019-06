Steinhagen (WB/anb). Wenn das keine Erfolgsgeschichte ist: Die Aktion Stadtradeln hat bei ihrer zweiten Auflage eine deutliche Steigerung erlebt. So stieg die Zahl der Teilnehmer von 265 (2018) auf 473, die der Teams von 26 auf 41. Insgesamt 76.870 Kilometer haben sie in den drei Wettbewerbswochen zusammengeradelt und damit elf Tonnen CO 2 vermieden.