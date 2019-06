Die kleine Raupe ist gut getarnt, man muss schon genau hinsehen, um sie zu entdecken. Dem Buchsbaumzünsler ist nur schwer Herr zu werden, da er die Pflanze von innen heraus befällt und die gefräßigen Raupen nicht selten erst sehr spät entdeckt werden. »Ist es zu spät und eine Pflanze abgestorben, kann sie bedenkenlos über die Biotonne entsorgt werden«, erklärt Anke Ulonska von der Abfallberatung.

Im Kompostwerk in Gütersloh durchläuft der Bioabfall eine so genannte Hygienisierung, bei der Temperaturen von bis zu 70 Grad Celsius entstehen. Danach sind alle Raupen und Eier abgetötet. »Der Bioabfall wird zeitnah verarbeitet, so dass eine Verbreitung bei Entsorgung über die Biotonne ausgeschlossen ist«, sagt Anke Ulonska.

Das Weibchen legt durchschnittlich 150 Eier

Bis zu drei Generationen dieses kleinen Falters, der nur neun Tage lebt, können in einer Saison entstehen. In ihrem kurzen Leben legen die Weibchen rund 150 Eier ab, bevorzugt an nicht befallenen Buchsbäumen. Innerhalb weniger Tage schlüpfen Raupen, die in drei bis zehn Wochen verschiedene Larvenstadien durchlaufen, sich verpuppen und dann als Falter die nächste Generation gründen. Dabei fressen die Raupen nicht nur die Blätter, sondern auch die Rinde und junge Triebe vom Buchs.

Vermutlich wurde der Buchsbaumzünsler über Containerschiffe aus Ostasien nach Deutschland eingeschleppt und 2006 erstmals bemerkt. Im Handel gekaufte Pflanzen sollten gründlich auf Zünsler untersucht werden, nicht selten sind sie bereits befallen. Seit 2015 breitet sich der Zünsler in Deutschland aus.

Gegenmittel: Folie statt Gift

Zum Thema Bekämpfung empfiehlt Diplom-Biologin Gabriele Siepen: »Aus ökologischen Gründen bloß kein Insektengift verwenden! Effektiver ist etwa die Folienmethode: Man deckt die Pflanzen an einem sonnigen Tag mit schwarzer Folie ab. Unter der Folie steigt die Temperatur und tötet die hitzeempfindlichen Larven je nach Sonneneinstrahlung binnen weniger Stunden«, erklärt Siepen. »Der Buchsbaum hält die hohen Temperaturen problemlos einen ganzen Tag lang aus, sofern der Boden feucht genug ist. Nach zwei Wochen die Behandlung am besten wiederholen.«