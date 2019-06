Sicherheitshalber wurde der Außenbereich der Grundschule Brockhagen am Freitag gesperrt. Foto: Volker Hagemann

Steinhagen-Brockhagen (WB/anb). Vorzeitiger Schulschluss am Freitag in der Grundschule Brockhagen: Weil an einem Baum auf dem Außengelände der Schule, dem Grünen Schulhof, der Eichenprozessionsspinner entdeckt worden ist, hat die Schule den Eltern freigestellt, die Kinder abzuholen.