Von Annemarie Bluhm-Weinhold

»Es freut uns, dass jetzt die Diskussion beginnt. Es ist für uns aber noch kein Ergebnis«, sagte Yvonne Bode. Mit mehr als 20 Nachbarn aus dem Bereich Falkenstraße, Lohbrede und der angrenzenden Bereiche erlebte sie als Zuhörerin im Ratssaal, wie die Bauausschussmitglieder einhellig von einem bereits gefassten Beschluss abrückten und einen neuen als vorläufig weiter zu verfolgende Lösung formulierten.

Wie bereits am Freitag kurz berichtet, ist die Erschließung des zukünftigen Baugebiets nördlich der Amshausener Straße über die Falkenstraße (Variante 3) ad acta gelegt, stattdessen soll mit der so genannten Variante 4 weitergearbeitet werden, die den Knotenpunkt 70 Meter weiter nach Westen direkt an den Rand eines Gehölzstreifens verschiebt.

" „Es ist der Versuch, von allen Anliegern so viel Abstand wie möglich zu haben.“ Stadtplaner Dirk Tischmann "

»Es ist der Versuch, von allen Anliegern so viel Abstand wie möglich zu haben«, sagte Stadtplaner Dirk Tischmann. Er sieht den Vorteil dieser Lösung in einer verkehrssicheren Anbindung an die L756 durch einen gut ausgebildeten Knotenpunkt mit Abbiegespuren und Fußgängerquerung, der ohne Einfluss auf die Grundstücke am Quellweg bleibt. Offen und mit Straßen NRW zu klären ist allerdings, ob dafür andere Straßenaufmündungen geschlossen werden müssen – möglicherweise auch die direkte Anbindung der Falkenstraße an die L756. Dann würde wiederum eine parallel zur Landstraße verlaufende Erschließungsstraße nötig, damit wieder Flächenverbrauch verbunden. Tischmann indes hält die Abbindung aus Gründen der Verkehrssicherheit für sinnvoll.

Den CDU-Vorschlag lehnt der Planer ab

Den Lösungsvorschlag der CDU, den Fasanenweg auszubauen als Erschließungsstraße, lehnt der Planer ab. Die Aufmündung würde direkt auf Altbebauung an der L756 hinauslaufen. Die Störeffekte sind seiner Ansicht nach zu groß.

»Wir sehen in der Variantendiskussion schon eine starke Präferenz der Gemeinde zur Variante 4. Diese Einschätzung teilen wir nicht«, sagte Yvonne Bode für die Anwohner der Falkenstraße und Kiebitzstraße. Von den Anwohnern der Lohbrede wird die Variante 4 ausdrücklich befürwortet.

Yvonne Bode findet sie aus Naturschutzgründen keine Ideallösung und kritisiert ein Ungleichgewicht in den Bewertungen der Varianten. Überhaupt sei die Variantendiskussion noch sehr geprägt von Eventualitäten und Wahrscheinlichkeiten. Deshalb fordern die Anwohner ein gemeinsames Gespräch mit der Verwaltung bei Straßen NRW. Bürgermeister Klaus Besser versprach, das anzufragen: »Das hatten wir bisher noch nie.«

Noch viel Klärungsbedarf

Auch die CDU sieht noch erheblichen Klärungsbedarf und als großes Manko der Variante 4 den nach wie vor hohen Flächenverbrauch. Christiane Manthey (Grüne) hingegen sagte: »Bei der wahnsinnigen Versiegelung der Gesamtfläche sich auf ein paar Quadratmeter mehr zu kaprizieren, ist interessant.«

Eine dritte Offenlegung mit den geänderten Plänen ist später notwendig. Klaus Besser sagte deshalb, er traue sich keine Prognose zu, wann eine Satzung für das Gebiet verabschiedet – sprich: wann gebaut werden könne.