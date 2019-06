Mit dem Stück »Der Herr der Fliegen« zeigen die Realschüler eindrucksvoll die sozialen Probleme der Gesellschaft auf. In der hier gezeigten Szene streiten sich Lennard (Justin Pettau, links) und der große Tim (Egor Tretjakov). Foto: Malte Krammenschneider

Von Malte Krammenschneider

Viele haben den Absturz überlebt. Doch als sie zu sich kommen, merken die jungen Leute, dass sie auf einer einsamen Pazifikinsel gestrandet sind, die hunderte Kilometer von der nächsten Zivilisation entfernt ist. Für die Jungen und Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren ein echter Horror-Moment, denn nun sind sie komplett auf sich allein gestellt.

Sehr modern inszenierte Version

In der modern inszenierten Version von William Goldings »Herr der Fliegen«, an der die Schüler in den vergangenen Wochen unter der Leitung von Marc Beckamp intensiv gearbeitet hatten, merken die Heranwachsenden schnell, dass sie sich organisieren müssen. Schließlich brauchen sie Nahrung und Wasser, um die nächsten Tage zu überstehen und auf Rettung zu hoffen.

Anfangs herrscht in der Gruppe, die zunächst mit Lennard (Justin Pettau) einen Anführer wählt, noch relativ gute Stimmung. Aufgaben werden verteilt, Regeln aufgestellt, und es wird miteinander kommuniziert. Bald nehmen jedoch die Streitigkeiten und Machtkämpfe zu, wobei insbesondere der aufbrausende Tim (Egor Tretjakov) auffällt. Der große junge Mann ist mit Lennards Art und Weise der Gruppenführung nicht einverstanden, beharrt auf das Recht des Stärkeren und beschließt, fortan eine eigene Gruppe anzuführen.

Bald eskaliert die Lage...

Im Glauben, Tim könne sie besser versorgen, schließen sich ihm immer mehr Schüler an, so dass Lennard am Ende nur noch mit zwei verbliebenen Gefährten übrig bleibt. Bald darauf eskaliert die Lage jedoch völlig, als die große Gruppe um Tim einen Schüler umbringt. Jegliche Hemmungen scheinen zu fallen, und diejenigen, die eben noch von Kultur und Zivilisation geprägt waren, offenbaren die Schattenseiten ihres Charakters.

Den jungen Darstellern gelang es mit moderner Sprache, den tiefsinnigen Roman von William Golding wieder aufleben zu lassen – wofür sie am Ende zurecht mit einem großen Applaus belohnt wurden.