Neben einer Stempelrallye gab es auch auf den Spielplätzen jede Menge Spaß. 19 Stationen hatten die Kinder hier entwickelt und ließen sie von den Eltern betreuen. »Wir sind begeistert und den vielen engagierten Eltern sehr dankbar«, freute sich die stellvertretende Schulleiterin Christina Nöh – und bedankte sich ebenfalls bei der vorherigen Schulleiterin Marianne Boltner mit einem Blumenstrauß für deren geleistete Arbeit.

Experimente mit Wasser

Nicht gleich an jeder Station wurden die Besucher des Schulfests nass: So machten sich die Kinder in bunter Verkleidung als Strandläufer auf den Weg und zielten mit der Zwille nach einer Gummi-Ente, die dann ins Wasser plumpsen sollte. Wie das große Angeln mit einem Magneten und das Dosenschießen mit der Wasserpistole war vielerorts Geschicklichkeit gefragt. Andere Stände präsentierten beeindruckende Experimente: wie das Papierblatt, das offenbar am Wasserglas haftete, oder das Gummibärchen, dass sich mit einem Glas unter Wasser drücken ließ, ohne dass es nass wurde. So manches Mal war auch der Geist gefragt, beim Quiz und Rätselraten zum Beispiel. Und künstlerisch gab es ebenso einiges zu entdecken. Etwa auf den Bildern der Drittklässler, die sie nach ihrer Wangerooge-Fahrt gemalt hatten. Sie hatten zumeist die Nordsee im Blick.

Viel Interesse an der Schule

Doch auch die übrigen Klassen hatten sich an mehreren Projekttagen mit dem Thema Wasser auseinander gesetzt. Die Schüler der dritten und vierten Klassen unter der Leitung von Dagmar Pieper gaben sich in der Kunst-AG ebenfalls dem Element Wasser hin. »Dabei sind einfach wundervolle Exponate entstanden«, fand auch Christina Nöh.

Sie und Schulleiter Henryk Hommel standen in den Pausen immer wieder Rede und Antwort über das Konzept und die Schulform der Georg-Müller-Grundschule. Denn viele Besucher inter­essieren sich für die Arbeit, die die Privatschule in Steinhagen leistet. Auf diese Weise kann die Grundschule in diesem Sommer erstmals komplett dreizügig in den Unterricht starten. Bis dahin sind die Kleider auch sicherlich wieder trocken.