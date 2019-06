Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Wenn das keine Liebeserklärung für die Gemeindebibliothek ist: »Ich bin ein leidenschaftlicher Leser, Lesen liegt mir am Herzen«, sagt Dr. Wolfgang Kaufhold. Der Steinhagener Kardiologe i.R. ist hier treuer Besucher – und stattete der Bibliothek auch Montag einen Besuch ab. Da feierte die Einrichtung am Kirchplatz ihr einjähriges Bestehen in den neuen Räumen.

Kein Geburtstag ohne Kuchen: Die Besucher griffen gern bei Muffins und einer Tasse Kaffee zu, während die Jüngeren die Konsolenspiele in Augenschein nahmen, denn die sind seit Montag neu im Bestand der Gemeindebibliothek. Für manchen Besucher gab es noch ein Geschenk: Anlässlich des Einjährigen kam jeder am Montag neu angemeldete Bibliotheksnutzer in den Genuss eines kostenlosen Schnuppermonats.

Die Gemeindebibliothek – ein Ort der Entspannung

Zurück zu Dr. Wolfgang Kaufhold: Der musste einst als Kind, wie er augenzwinkernd erzählt, mit sanftem Druck zum Lesen gebracht werden: »Meine Mutter suchte damals Bücher aus, die der Bibliothekar in unserer kleinen Bücherei in Bremen-Blumenthal dann mit mir durchging; immerhin lernte ich so ziemlich schnell lesen«, erinnert sich Kaufhold.

Das habe ihm trotz des Drucks keinesfalls geschadet, sagt der gebürtige Bremer, der vor Jahren über Berlin nach Steinhagen kam: »Ich lese Historisches, Politisches, Heimatjahrbücher und gerne Krimis. Seit ich im Ruhestand bin, habe ich viel mehr Muße dafür. Auch in der Bibliothek selbst kann man sich entspannt aufhalten – eine schöne Einrichtung«, schwärmt er – und hat bereits einen Freund als Neukunden gewinnen können.

Zum Geburtstag kommt ein Krimi in die Tasche

Am Montag gab’s als weitere Überraschung für die Besucher einen schmucken Leinenbeutel mit Bibliotheks-Logo. Den nutzte Dr. Wolfgang Kaufhold gleich für die nächste Ausleihe: Volker Kutschers Kriminalroman »Marlow« über Kommissar Gereon Rath im Berlin der 30er Jahre. Kaufhold lebte selbst 15 Jahre lang in Berlin-Charlottenburg. »Und ich erkenne viele Schauplätze aus dem Roman wieder, vergleiche sie mit heutiger Zeit.« Für die Gemeindebibliothek will er gerne weiter die Werbetrommel rühren: »Es ist ein kulturelles Zentrum Steinhagens.«