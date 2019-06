Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Es ist eine besondere Herausforderung für die noch übrig gebliebenen fünf Kandidaten der Sky-Talentshow »Master of Photography« : »Working Animals«, also arbeitende Tiere, und ihre Besitzer sollten abgelichtet werden.

Auch für den Steinhagener Jan Düfelsiek (25), einziger Deutscher im internationalen Teilnehmerfeld, eine anspruchsvolle Aufgabe, die er letztlich gut meisterte. Der Student ist eine Runde weiter im mit 100.000 Euro dotierten Wettbewerb. Seit Dienstag ist die Folge abrufbar, am Samstag ist sie um 15.25 Uhr auch im Sky-TV zu sehen.

»Ich habe mich gefreut, mal etwas mit Tieren und Action zu machen«, sagt er im WB-Gespräch. Es war zwar nicht der Waldarbeiter-Elefant, den er sich spontan im Gespräch mit der Jury gewünscht hatte. Doch was Jan Düfelsiek bekam, war vielleicht noch spannender: Er hatte Wildhüter Andrea und seine Hündin Kenia in L’Aquila im Naturschutzgebiet der Abruzzen zu fotografieren, ihre Arbeit ebenso festzuhalten wie ihre Beziehung zueinander. Mensch und Tier als Team zu zeigen, war den Juroren wichtig.

Fünf Stunden Zeit für letztlich drei bis fünf Fotos

Fünf Stunden Zeit für eine Sequenz von letztlich drei bis fünf Fotos. Für Fotograf Jan Düfelsiek stand schnell fest: »Ich will den Landschaftsaspekt mit Aspekten von Bewegung und Spaß verknüpfen.« Deshalb wählte er ein Teleobjektiv: »Mir ist wichtig, die Bindung der beiden zu zeigen ohne störend einzugreifen.«

Andrea sei einst ein schüchterner Bauernjunge gewesen, Kenia früher ein durchaus aggressiver Hund, weiß der Fotograf. Von ihrer Beziehung profitieren beide. Diese sei von Respekt geprägt, meint der Steinhagener. Und sie gehe weit über die Arbeit hinaus. Andrea und Kenia spüren in den Abruzzen Giftköder, die beispielsweise gegen Wölfe ausgelegt werden, und Wilderer auf. Auf dem Bild zu zeigen, was die Hündin tue, sei schwierig, sagt Jan Düfel­siek. indes gelangen ihm im Training der beiden schöne Einstellungen.

Beziehung zwischen Mensch und Tier sowie viel Action im Bild

Umso schwerer fiel später die Auswahl. Jan Düfelsiek hatte Bilder mit viel Bewegung in der offenen Landschaft, aber auch etliche vom Training im Wald. »Du schwankst zwischen zwei Geschichten: der von Mann und Hund und der voller Action«, bemerkte der Gastfotograf in dieser Folge, der französische Dokumentarfotograf Jérôme Sessini, denn auch treffend. Jans Bilder kamen an – ihre Abfolge nicht so: »Gut gemacht, du hättest sie nur anders anordnen sollen«, urteilte Jurorin Elisabeth Biondi. Und Jan Düfel­siek verriet: Eigentlich war die Sequenz auch anders geordnet, die Technik spielte aber nicht mit.