Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). »Gartenabfälle gehören nicht in die Landschaft!« Das verkündet jetzt ein Schild am Fußweg vom Hanfgarten zum Wäldchen im Wohngebiet Diekmann. Denn dort sind vermehrt illegal Gartenabfälle entsorgt worden.

Rasenschnitt und Grassoden, Strauchschnitt und neuerdings auch Erdaushub finden sich an mehreren Stellen in dem kleinen Waldstück, das das Wohngebiet durchzieht. Obwohl Rasen und Strauchschnitt natürlichen Ursprungs sind – sie gehören nicht in das Ökosystem Wald und können diesem extrem schaden, wie Steinhagens Abfallberaterin Anke Ulonska sagt. »Der Wald ist ein in sich geschlossenes Ökosystem, das seine eigene Abfallentsorgung hat. So wird das Laub der Bäume, das hier anfällt, hier auch verwertet. Die Pflanzen kommen damit gut zurecht. Rasen und Boden von außerhalb aber verändern die Bodenverhältnisse«, so Anke Ulonska.

Illegale Müllablagerung ist Ordnungswidrigkeit

Denn sie legen sich als weitere Schicht auf den Waldboden und verursachen Fäulnis. Dadurch wird die Aktivität der Bodenorganismen gefährdet. Zudem kommen durch die Gartenabfälle zusätzliche Nährstoffe in den Boden, durch die Brennnesseln und Giersch gefördert werden. Und: »Pflanzenreste aus dem Garten können Neophyten, Fremdlinge, ins Ökosystem einschleppen. Neue Arten wie die Herkulesstaude verdrängen die standortgerechten Pflanzen«, so die Abfallberaterin weiter. »Der alte Waldbestand ist als Lebensraum ganz bewusst bei der Anlage des Wohngebiets erhalten worden«, betont auch Bürgermeister Klaus Besser dessen ökologische Wertigkeit.

Aus Sicht von Anke Ulonska dürften sich die Gartenbesitzer, die dort ihre Abfälle ablagern, sehr wohl bewusst sein, dass sie das nicht dürfen: »Illegale Müllablagerung ist eine Ordnungswidrigkeit und kann geahndet werden«, sagt sie. Mit der Aufklärung der Anwohner durch das Hinweisschild und ein zusätzliches Schreiben der Gemeinde hofft sie, dass nunmehr soziale Kontrolle greift.

Und wo kann man zusätzliche Grünabfälle entsorgen? Über die Komposttonne bzw. die neue Saisontonne, größere Mengen über den Entsorgungspunkt in Künsebeck (vier Euro pro Pkw-Ladung), Boden über die Boden- und Bauschuttdeponie in Borgholzhausen.