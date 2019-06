Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die kleinen, aber gefährlichen Eichenprozessionsspinner-Raupen sind am Mittwoch auch am Cronsbachstadion entdeckt worden – und wurden am Donnerstag beseitigt. Denn die Zeit drängte: An diesem Wochenende ist das Internationale Fußball-Jugendturnier im Stadion. Es kann nun stattfinden. Dafür ist der Spielplatz am Hilterweg seit Freitag gesperrt. Denn auch dort wurden Nester der Raupe gefunden.

Zwei Eichen im Bereich des Stadions waren vom Eichenprozessionsspinner befallen: eine an der Hütte des FC Türksport sowie eine weitere in der Nähe des Beachvolleyballfeldes. Nach der Entdeckung am Mittwoch rückte am Donnerstag trotz des Feiertages eine Fachfirma an, die mittels eines durch den Bauhof geliehenen Hubsteigers die Nester beseitigte.

Denn sowohl die Vorbereitungen als auch das Turnier selbst mit jeweils 32 U8- und U9-Mannschaften an diesem Samstag und Sonntag sollten nicht gefährdet sein. »Letztlich tauchen die Tiere jedes Jahr auf. Diesmal aber ist es witterungsbedingt etwas mehr als gewohnt«, sagte Bürgermeister Klaus Besser am Freitag. Die Haare der Tiere können, wenn man ihnen sehr nah kommt, Atemwegsreizungen auslösen: »Deshalb sollte man auch kein Risiko eingehen und die Nester gleich entfernen lassen«, so Besser.

Kaum war das allerdings am Fronleichnamstag geschehen, da meldete der Bauhof am Freitag einen neuen Fund. Denn auch Bäume auf dem Spielplatz am Hilterweg sowie an der Zufahrt zu den Gemeindewerken sind befallen. Der Spielplatz ist vorerst gesperrt. Die Fachfirma ist nach Auskunft des Bürgermeisters informiert und wird die Nester so schnell wie möglich entfernen.

Mitte Juni schon in Brockhagen Nester entfernt

Vor mehr als einer Woche war der Eichenprozessionsspinner erstmals an mehreren Bäumen auf dem Außengelände der Grundschule Brockhagen aufgetreten (WB vom 15. Juni). Gleich zweimal hatte die Fachfirma dort anrücken müssen, weil nach der ersten Beseitigung erneut Raupen gefunden worden waren. Diese sind nun am vergangenen Montag entfernt worden.