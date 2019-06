Petra Holländer (li.) und Gerhard Goldbecker mit dem Bild »Mutter mit vier Kindern« – einem der Böckstiegel-Werke, die sie am 30. Juni im Museum zeigen. Manuela Heinig (re.) öffnet »nebenan« am selben Tag von 13 bis 18 Uhr die Gemeindebibliothek. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Die ältesten der Radierungen, Aquarelle, Holzschnitte und Lithografien sind mehr als 100 Jahre alt. Neun dieser Leihgaben sind im Besitz der Gemeinde Steinhagen, fünf gehören dem Kunsthandel von Jan Henneken in Bad Iburg, den Rest stellt ein Steinhagener Sammler zur Verfügung, der namentlich nicht genannt werden möchte – »ein Mitglied unseres Museumsvereins«, verrät dessen Vorsitzender Gerhard Goldbecker. Wert unterm Strich: sechsstellig.

Den roten Teppich ausgerollt

Angesichts einer solchen außergewöhnlichen Kunstausstellung rollen die Organisatoren von Museumsverein und Gemeinde den roten Teppich aus: »Wir präsentieren die Böckstiegel-Bilder an exponierter Stelle im Erdgeschoss, an Stellwänden auf dem roten Läufer«, kündigt Goldbecker an.

Die Bilder Peter August Böckstiegels (1889-1951) spiegeln häufig die bäuerliche Lebenswelt wider, in der der Wertheraner aufwuchs. Ein wiederkehrendes Thema ist die enge Verbundenheit zu seiner Familie und seiner westfälischen Heimat. Und so gehören zu den im Historischen Museum gezeigten Bildern unter anderem der Holzschnitt »Mein Vater« (1916) und die Farblithographie »Bauernkinder« (1921). Krieg, Flucht und Vertreibung verarbeitete Böckstiegel auch nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Bilderreihe. Daraus stammt die in Steinhagen gezeigte Ätzradierung »Schlesische Flüchtlingsfrau« (1950).

Zu den wertvollsten Stücken der Ausstellung zählt das Aquarell »Mutter mit Kindern« von 1915. »Ein typisches Böckstiegel-Motiv«, weiß auch David Riedel, künstlerischer Leiter des Böckstiegel-Hauses in Werther. »1915, als er sich in Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in Dresden befand, wurde er zum Kriegsdienst herangezogen. In den Dörfern rund um Breslau waren die Frauen und Kinder sehr zugänglich, so dass dieses Aquarell entstand«, erklärt Riedel. Es galt lange als verschollen, bis es 2013 im Archiv des Steinhagener Rathauses auftauchte. Es gehört zu den Bildern, die die Kulturwerks-Gründer Helga und Klaus Godt sowie Gemeindedirektor Gerd Sowa ab den 80er Jahren aus Mitteln des damaligen Kulturausschusses erworben hatten.

Ausstellung wird nur an einem einzigen Tag gezeigt

Anlass für die Ausstellung – aus Versicherungsgründen wird sie nur am 30. Juni von 11 bis 18 Uhr gezeigt – ist das Fest »ParKulTour«. »Und zum Thema Kultur passt sie ausgezeichnet«, findet auch Petra Holländer von der Gemeinde. Kleine Anekdote am Rande: »Im Frühjahr kam eine Besuchergruppe ins Historische Museum, die kurz zuvor im Wertheraner Böckstiegel-Museum waren«, berichtet Gerhard Goldbecker. »Wegen einer Sonderausstellung hingen dort aber vorübergehend keine Böckstiegel-Bilder, und die Gruppe war enttäuscht. Jetzt zeigen wir hier sogar selbst Böckstiegel-Werke – wenn auch nur für einen Tag.«