Der Roadrunner ist ihr Symbol: »Saus und Braus« heißt das Team aus Kindern, Vätern und Müttern, das in einer selbst gebauten Seifenkiste zum zweiten Mal an den Start geht. Die Jugend sitzt in der Kiste, die Erwachsenen feuern an. Foto: Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Steinhagen kommt an diesem Tag aus dem Feiern nicht heraus: Am Sonntag, 30. Juni, lockt das Fest »ParKulTour« – hoffentlich – wieder hunderte Besucher in den Ortskern – zum Seifenkistenrennen und zur Oldtimer-Schau an den Markt, zu Musik und Kinderspiel in lockerer Picknick-Atmosphäre im Bürgerpark.