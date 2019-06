Wie Friedhofsgärtner Benjamin Merten bestätigt, sind an fünf oder mehr Gräbern rechts und links des Hauptweges Sommerpflanzen entwendet worden. »Aber nur einzelne Pflanzen sind aus Schalen genommen worden, die Schale selbst ist dageblieben«, sagt er – und vermutet: »Da hat jemand seine Balkonkästen bepflanzt.« Mehr als ein Jahr lang habe es keine Pflanzendiebstähle auf dem Waldfriedhof gegeben – nun erneut gleich mehrere Delikte: »Mein Team und ich zeigen Präsenz und sind immer schon an unserer Arbeitskleidung zu erkennen. Aber wir haben den Dieb leider nicht erwischt«, so Merten.

Morgens noch gepflanzt – abends schon verschwunden

Denn in diesem Fall ist der Dieb offenbar am Samstag da gewesen. »Eine Nutzerin hatte Samstagmorgen gepflanzt und wollte die Pflänzchen am Abend gießen. Da waren sie weg«, sagte der Friedhofsgärtner. In dieser Woche häuften sich dann die Verlustmeldungen auch anderer Grabinhaber. Und vielleicht seien auch noch mehr betroffen, die sich gar nicht gemeldet hätten, so Merten.

Er setzt auf soziale Kontrolle auf dem Waldfriedhof, der rund um die Uhr zugänglich ist: »Wer jemanden mit Blumen vom Friedhof weggehen sieht, sollte ihn ansprechen oder sich das Autokennzeichen merken und die Polizei verständigen.« Denn zum Friedhof komme man mit Blumen, gehe aber ohne. Es ärgere ihn, so Merten, dass er in dieser Situation nicht da gewesen sei.