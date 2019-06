Von Nikolas Müller

Der für März geplante Auftritt in Steinhagen musste aufgrund einer Schulterverletzung des Cellisten Leonard Disselhorst verschoben werden. Aber zum Glück für das Kulturwerk und die 450 begeisterten Zuhörer konnten nun Freitagabend die Bögen über die Saiten tanzen, streichen, »choppen« und flitzen. Zudem hatten die vier jungen Musiker aus Berlin ein neues Programm im Gepäck.

Nicht aber auf dem Notenständer. Denn den brauchen sie für ihren kräftigen Bogenstrich ebenso wenig wie für ihre halsbrecherischen Tempi und pulsierende Energie. Die Violinisten (Jacob Encke, Daniel Stoll, Sander Stuart) verzichten auch auf Stühle. Alles soll frei sein und keinem Zwang untergeordnet.

So fließt beinahe leicht auch die Musik im ersten Teil des Kammermusikabends in der Aula dahin, in dem das perfekt aufeinander eingespielte Ensemble Werke von Joseph Haydn (1732-1809) und Grazyna Bacewicz (1909-1969) mit Eleganz und technisch sehr versiert zu präsentieren verstand. Joseph Haydns »Streichquartett op.77/1 G-Dur« gleicht einem luftigen Windzug. Besonders in den Ecksätzen entwickeln die Musiker gekonnt und mit einem unglaublichen Gespür das reizende Hauptthema, lassen es atmen und bestechen im Presto-Satz mit frappierender Leichtigkeit, die dem Zuhörer fast den Atem nimmt. Intensiv und voll satter Färbung erspielen sich die Musiker die harmonisch faszinierenden Entwicklungen des Themas im zweiten Satz, ein leidenschaftlicher Dialog auf musikalisch kleinem Raum.

Dagegen liefert das »Streichquartett Nr.4« von Grazyna Bacewicz, eine der bedeutendsten Vertreterinnen der modernen polnischen Musik, mit seiner packenden Virtuosität einen eindringlich-beeindruckenden Kontrapunkt. Das zweisätzige Werk besticht durch seine besonderen Umgang mit der Tonalität und einem Reichtum an Phantasie, Klangfarben und Dynamik. Unter den Bögen des Vision String Quartet entsteht ein aufregendes, bisweilen überraschendes Vis- à-vis markanter Akzente, ruppiger Momente und fesselnder Agogik.

Nur selten gelingt es dem Zuhörer, das komplexe Werk zu erhören, schnell verlieren sich Motive und Themen in einer exaltierten Modalität. Aber die Musiker schaffen es, auch diesem Werk mit ihrem unverwechselbaren Gestaltungswillen kammermusikalische Intimität und einen Ausgleich zwischen Klarheit und Expressivität einzuhauchen. Sie sind Streicher in einem erregten, wirkmächtigen Dialog. Ein Hochgenuss!

Nach der Pause mischt das Quartett das Steinhagener Publikum richtig auf. Verstärker auf der Bühne, Stroboskop-Leuchten und wabernde Nebelbänke hüllen die Musiker ein. Jetzt gibt etwas auf die Ohren! Mit Eigenkompositionen und Jazzstandards von Benny Goodman, Oliver Nelson und George Gershwin holen die Musiker ihre Instrumente vom Sockel der klassischen Musik, zeigen, was sich alles mit ihnen anstellen lässt. Anreißen, trommeln, klopfen, »choppen« – alles ist erlaubt. Mit ihrem treibenden Groove wird die Aula zu einem verruchten Jazzclub.

Auch wenn der geneigte Klassikfreund sich jetzt verwundert und etwas pikiert zurücklehnt, muss er neidlos anerkennen: Das Vision String Quartet gibt auch hier eine perfekte Figur ab. Es ist den Musikern vollkommen gleich, ob sie gemeinsam einen Haydn oder einen Goodman musizieren. Es ist überbordende Spielfreude gepaart mit einem ausgeprägten Sinn für den rechten Ton und spieltechnischer Harmonie. Am Ende gibt es stehende Ovationen in einem Kammermusikkonzert – das hat das Kulturwerk Steinhagen auch noch nicht erlebt.