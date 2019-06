Von Volker Hagemann

Dass sich der Brockhagener eines Tages ausgerechnet für das Akkordeonspielen begeistert und diesem Instrument jahrzehntelang treu bliebe, das stand anfangs nicht unbedingt zur Debatte. Obwohl seine Familie schon damals ein Akkordeon besaß. Und seine Mutter – heute 95 Jahre alt – sang im Kirchenchor. »Ich bin in den 60ern mit dem Fahrrad von Brockhagen zur Musikschule nach Gütersloh gefahren. Die Stunde kostete damals 25 Mark – das war sehr viel Geld, und deshalb gab es natürlich auch Druck von den Eltern, regelmäßig zu üben«, erinnert er sich. »Mindestens eine Stunde jeden Tag – das wurde sogar schriftlich festgehalten!«

Doch der anfangs vermittelte Musikstil sei nicht auf Anhieb seine Sache gewesen: »Ich musste viele Etüden und Sonaten spielen, das war hart...« Doch es blieb genug Zeit, parallel zum Unterricht autodidaktisch zum Akkordeon zu greifen: »Es gibt so viele tolle Sachen zu spielen: Jazz, Tango und und und... Zu jener Zeit war das Akkordeon ein angesagtes Instrument, gehörte bei Livebands ebenso wie Schlagzeug und Trompete in den Tanzlokalen dazu!«, weiß Werner Recker.

Musik studiert

In jenen Jahren studierte Recker Diplom-Pädagogik und Musik in Bielefeld, lebte in Brockhagen in einer WG: »Womöglich die erste hier in der Umgebung.« Geld verdiente er sich in der 1968 gegründeten Musikschule für den Kreis Gütersloh mit Akkordeonstunden. »Ich konnte sogar Geld sparen für Reisen nach Südamerika«, erzählt der 66-Jährige.

Wenig Nachwuchs

Der Musikschule blieb Recker treu, gründete in den 80ern ein Akkordeonorchester. 1991 übernahm er die Leitung der neuen Steinhagener Zweigstelle der Kreismusikschule. Später entstanden Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, etwa 1995 in Rietberg, 1996 in Gütersloh. Später kam die Zusammenarbeit auch mit dem Steinhagener Gymnasium hinzu; die Streicher- und Bläserklassen sind nach wie vor gefragt. »Ein Wermutstropfen ist heute der volle Zeitplan der Schüler, da bleibt nicht immer viel Luft für Musikinteressen«, sagt Michael Ritter, Geschäftsführer der Kreismusikschule.

Stichwort Musikklassen: Welche Rolle spielt das Akkordeon heute beim Nachwuchs? »Leider kaum eine«, weiß Werner Recker. »Viele denken gleich an Maria Hellweg und Florian Silbereisen.« Lässt sich das ändern? »Was dem Akkordeon heute fehlt, wäre mal wieder ein Sommerhit wie damals Lambada.« Eben etwas Flottes. Das Instrument sei schließlich vielfältig genug: »Ich habe mit Rhythmus, Basstönen und Melodie alle Möglichkeiten, kann dazu sogar noch eigenen Gesang beisteuern«, weiß Werner Recker. »Das Instrument kann lachen und weinen, leise und laut, kann Gefühle ausdrücken.«

Instrumente gestiftet

Neben dem Klang begeistert sich der Brockhagener für die Instrumente an sich: Von der einst 25 Akkordeons umfassenden Privatsammlung sind heute »nur« noch zehn übrig. »Die anderen habe ich an ›Musiker ohne Grenzen‹ gespendet.«

Mit der Übergabe der Zweigstellenleitung an Claudia Hilpert hat Werner Recker nun mehr Zeit für die Familie, vor allem für seinen 20-jährigen Pflegesohn, der Schlagzeug spielt. Als Honorarkraft bleibt er der Musikschule erhalten, ebenso den Akkordeongruppen des Heimatvereins Brockhagen. »Für ein Stück Kuchen treten wir gerne überall auf.«