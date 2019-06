Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Ein solches Ergebnis hat es seit einem Vierteljahrhundert nicht gegeben: Die Gemeinde Steinhagen hat 2018 mit einem Rekord abgeschlossen und gut sechs Millionen Euro mehr als eingeplant eingenommen. Das liegt vor allem an der Gewerbesteuer, die mit knapp 5,78 Millionen Euro deutlich höher als erwartet ausfiel: Mit 19 Millionen hatte die Gemeinde gerechnet, mehr als 24 Millionen Euro dann aber tatsächlich eingenommen. »Man kann allen Unternehmen nur dankbar sein, dass es so gut läuft«, sagte Kämmerer Jens Hahn. Jeder Betrieb sei wichtig: »Aber man darf nicht nur die Gewerbesteuer sehen, sondern die Betriebe auch als Arbeitgeber für viele Steinhagener«, sagte er.

Weiteres Plus bei den Steuern

Überhaupt profitieren die Bürger insgesamt von der guten Konjunktur. Denn auch über ihren Anteil an der Einkommensteuer nahm die Gemeinde 200.000 Euro mehr ein als veranschlagt. Jens Hahn zitiert dazu den Strukturbericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises, der ProWi: »In den Kommunen im Kreis liegt der Einkommensteueranteil pro Kopf zwischen 433 und 539 Euro. Den höchsten hat Werther, dann kommt Verl mit 527 Euro, auf Platz drei Steinhagen mit 523 Euro.«

Einnahmeplus ist auch bei der Grundsteuer B zu verzeichnen – knapp 79.000 Euro mehr als geplant. Und bei der Vergnügungssteuer wurden ebenfalls gut 99.000 Euro mehr eingenommen. Den Erträgen von 53,6 Millionen Euro stehen Aufwendungen von knapp 48,3 Millionen Euro gegenüber.

Hohe Investitionsausgaben

Die Ausgaben für Investitionen waren 2018 erneut hoch und lagen mit etwa neun Millionen Euro nur wenig unter einem der Spitzenjahre – 2017 investierte die Gemeinde zehn Millionen Euro. »Wir hatten zwei Jahre hintereinander sehr hohe Investitionen«, sagt Jens Hahn und erinnert an Baumaßnahmen wie die OGS-Erweiterung am Laukshof, die neuen Mensa an der Grundschule Steinhagen, die Flüchtlingsunterkünfte und die Ortskernsanierung. Damit war die Gemeinde Quotensieger 2016 und 2017 im Kreis: 487 Euro wurden pro Einwohner 2017 in Steinhagen investiert, in Halle waren es 353 und in Werther sogar nur 52 Euro. Der Schuldenstand betrug Ende 2018 16,7 Millionen Euro. Doch auch die Ausgleichsrücklage hat sich kräftig nach oben entwickelt und liegt bei 17,3 Millionen Euro.

Für 2019 stehen indes mit dem Kauf der Doppelhäuser an der Bahnhofstraße (2,9 Millionen), dem Zuschuss zum Sportzentrum der Spvg. (zwei Millionen) und dem Bau der Mensa in Brockhagen (1,2 Millionen) dicke Brocken an. Jens Hahn betont aber: »Die Tendenz geht bei den Gewerbesteuern wieder über den Ansatz.«