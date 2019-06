Gütersloh (WB). Ein junger Autofahrer ist bei einem Unfall in Gütersloh schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, sei der 18-Jährige auf der Haller Straße in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin sei der Steinhagener in einen Graben geraten und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt.

» Sehr schnell waren drei ›mobile Retter‹ am Ort, die durch die Notfall-App ›Irena‹ alarmiert worden waren, und leisteten Erste Hilfe«, so die Polizei. Der Mann in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, »aufgrund der vorgefundenen Gesamtsituation ist ein internistischer Hintergrund nicht auszuschließen«, hieß es weiter.