Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Der Weg in die letzte Runde der Talentshow »Master of Photography« im Pay-TV-Sender Sky führt den Steinhagener Jan Düfelsiek zurück an seinen Heimatort und in sein Elternhaus. »Home sweet Home« heißt die Folge, die seit Dienstag abrufbar und Samstag um 15.25 Uhr auch im Sky-TV zu sehen ist.

Es ist eine sehr persönliche Aufgabe, die die vier noch im Rennen um den Titel und 100.000 Euro Preisgeld befindlichen Kandidaten zu erfüllen haben. »Was heißt nach Hause gehen für Euch?, fragt der Juror Oliviero Toscani. Jan Düfelsiek ist sich bewusst, dass er an dieser Stelle viel über sich selbst wird preisgeben müssen.

Denn er konnte sich ausrechnen, dass die Aufgabe kommt – »bislang gab es ›Home sweet Home‹ in jeder Staffel , sagt der 25-jährige Masterstudent im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Und dafür hatte er vorher schon Ideen ausgeklügelt und sogar ein Konzept im Kopf, als er mit dem Filmteam im Februar aus dem Trubel im römischen TV-Studio in die bitterkalte ostwestfälische Heimat reiste.

Statt Bella Italia Ostwestfalen im Winter

Vor allem aber freut er sich erst einmal, nach vier Wochen im Hotel in Italien mit zweimal Pastaessen pro Tag auf das gewisse Bodenständige in der Heimat. Gut auch, dass er sich auf dem Weg bereits Gedanken über die Umsetzung seiner Aufgabe gemacht hatte. Denn es sind nur sechs Stunden Zeit, um an drei verschiedenen Orten Fotos zu machen und zwischendurch noch Interviews zu geben, die dann in die Sendung hineingeschnitten werden.

Familienbilder zeigen – Jan Düfelsiek tut es auf ganz unterschiedlichen Ebenen und schlägt den Bogen über drei Generationen. Da ist die Fotowand im Wohnzimmer seiner Eltern: Andrea und Ulrich Düfel­siek nehmen davor Platz. Dass er seine Großmutter Erika Düfelsiek in dieser Serie haben wollte, stand für ihn immer fest: »Sie ist sehr verbunden mit dem alten Hof, und es ist ihr nicht leicht gefallen, dort wegzugehen.«

Doch für den Enkel kehrt sie zurück. Und der muss schnell noch Ordnung machen in dem Haus, das heute als Party-Location dient, und makabere Überreste einer Halloween-Fete entfernen. Doch es ist eine besondere Stimmung, die er mit seiner Großmutter im Mittelpunkt seiner Bilder dort einfängt. »Sie ist meine Heldin«, sagt Jan Düfelsiek.

Die Straße als Symbol für den Weg ins Leben

Und schließlich muss er sich selbst darstellen, assistiert von Schwester Lena. Das tut er auf der A33-Brücke an der Bielefelder Straße. Die Autobahn, die seine Heimat zerschneidet, gegen deren Verlauf sein Großvater schon gekämpft hat, symbolisiert in seiner Geschichte auch seinen Weg weg von der Familie in sein eigenes Leben. Dass er sich selbst mit seinen Gesichtshälften zwischen den Bildern positioniert, macht das deutlich. »Ich weiß momentan nicht, wo ich hingehöre.«

Das Triptychon dreier Generationen. »Fantastisch«, lobt Oliviero Toscani: »Du hast dein Leben als zusammenhängendes Bild gefasst.« Jurorin Elisabeth Biondi findet, dass Jan Düfelsiek auf einem tiefenpsychologischen Niveau die Geschichte von sich selbst erzählt: »Deine bisher beste Arbeit.« Und nun geht es im Finale weiter...