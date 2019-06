Kita-Leiterin Heike Groß (links) und Gleichstellungsbeauftragte Bettina Ruks laden nicht nur zum Vortrag ein, sondern bieten auch viel kindgerechte Lektüre im Präventionsbereich zum Thema Kinder stären an. Foto: Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB/anb). Die in den vergangenen Monaten bekannt gewordenen Missbrauchsfälle, allen voran Lügde, haben Angst, Fassungslosigkeit und Verunsicherung bei vielen Eltern ausgelöst. Deshalb geht es jetzt in einem Vortrag um das Thema Prävention.

Steinhagens Gleichstellungsbeauftragte Bettina Ruks und die Leiterin der Ev. Kita Arche Noah, Heike Groß, laden deshalb alle Interessierten für Mittwoch, 3. Juli, zu einer Veranstaltung unter dem Titel »Wie kann ich mein Kind stärken und schützen?« in die Kindertagesstätte an der Mozartstraße ein. Beginn ist 19.30 Uhr. Seit Jahren gibt es Infoabende zu dem Thema, aber diesmal ist die Veranstaltung von besonderer Brisanz.

Erzieherin Heide Wöstmann referiert

Den Vortragsabend gestaltet Erzieherin Heide Wöstmann vom Verein Eigensinn in Bielefeld. Es wird ein Überblick gegeben, was sexueller Missbrauch eigentlich ist, sprich: wo er beginnt. »Viele Eltern sind jetzt hypersensibel. Da wird selbst die Frage gestellt, ob das Planschen eines Vaters mit seinem Kind in der Badewanne ganz normale Natürlichkeit oder schon sexueller Missbrauch sei«, nennt Bettina Ruks ein Beispiel, um die Verunsicherung mancher Eltern zu verdeutlichen.

Sie hat festgestellt, dass es derzeit die öffentliche Diskussion immer nur darum geht, wer Schuld hat. »Die Debatte um Strafverfolgung und Polizeipräsenz lässt Eltern noch hilfloser zurück, weil sie den Eindruck haben, dass die ganze Welt böse ist. Der Präventionsbereich kommt öffentlich im Moment gar nicht vor«, so Ruks. Sie betont aber: »Es gibt so viel, das man zur Prävention tun kann.«

Und so wird Heide Wöstmann den Schwerpunkt darauf legen, welche Indizien es gibt, wie man Missbrauch erkennen und vor allen, wie man Kinder stärken kann. Dazu gehört, dass Kinder erkennen können, wenn eine Situation komisch ist, dazu gehört aber auch, dass sie Körperteile klar benennen können. »Statistisch gesehen, muss ein Kind fünf Erwachsene ansprechen, bevor ihm einer glaubt«, so Ruks.

Vertrauensbasis für Kind schaffen

»80 Prozent der Täter stammen aus dem familiären Umfeld«, weiß sie. Umso wichtiger ist, dass Eltern eine Vertrauensbasis für ihr Kind schaffen, dass es sich ihnen mit allem anvertrauen kann.

Zu dem Informationsabend ist jeder Interessierte eingeladen. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung direkt in der Kita Arche Noah oder bei der Gleichstellungsbeauftragten per E-Mail unter bettina.ruks@steinhagen.de erwünscht. Aber auch spontane Teilnahme an dem Abend ist möglich.