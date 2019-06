Denn an diesem Sonntag, 30. Juni, zeigen sie in ihrer traditionellen Werkshow ihre tänzerische Kunst und ihre Fortschritte. Die Show ist stets ein Zuschauermagnet. Um 15.30 Uhr beginnt die Veranstaltung in der Aula des Schulzentrums. Bereits von 15 Uhr an ist Einlass.

Dann wird die Aula wieder vollbesetzt sein, und viele Mütter und Väter fiebern mit den Kleinsten mit. Schon die Minis ab vier Jahren haben ihren großen Auftritt – zum besagten »Postboten«. Das ist eine Tanzgeschichte, mit der die Jüngsten ganz spielerisch beispielsweise den Wechselschritt lernen, Koordination und Strecken üben. Die ersten Positionen aus dem Ballett sitzen jedenfalls.

Alle Gruppen tanzen mit

Alle Gruppen und alle Altersklassen sind in der etwa 90minütigen Show präsent. Hip Hop wird ebenso geboten wie Jazztanz und moderner Kindertanz. Auch Latin Moves sind zu sehen.

Neben Tina Dröge wirken die weiteren Dozenten der Tanzschule mit: Ibrahim El Beltagy, Laura Ann Bate, Cornelia Schütze, Priscila Scabone, Luiza Rosendahl, Carlotta Koppmann und Lukas Lippold.