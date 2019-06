Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die gute Entwicklung des Unternehmens hat ihren Preis: 2,5 Millionen Euro. Denn so viel investiert die Steinhagener Firma Interstil Diedrichsen in den Bau neuer Flächen für Lager, Büros und die Kantine.

»Wir sind in den vergangenen zehn Jahren sehr gut gefahren mit der Umstellung auf den Direktvertrieb unserer Produkte an Fachhändler«, sagt Juniorchef Jens Diedrichsen. Vorher lief alles über zwölf Großhändler in Deutschland, heute ist Interstil Diedrichsen mit etwa 5000 Händlern weltweit ganz unmittelbar in Kontakt – so kann der Hersteller von Vorhangsystemen viel gezielter die eigenen Produkte bewerben und vermarkten. »Wichtig ist, die Fachhändler für unsere Produkte zu begeistern und ihnen das Rundum-Sorglos-Paket zu bieten«, setzt Jens Diedrichsen auf den Servicegedanken.

Umsatz verdoppelt durch neues Vertriebssystem

Durch das neue Vertriebssystem hat sich der Umsatz seit 2009 verdoppelt auf nunmehr 18 Millionen Euro pro Jahr. Der Direktvertrieb hat zudem zu einer Erhöhung der Zahl der Mitarbeiter von 70 auf 110 geführt. Denn der Innendienst, bei dem die Aufträge eingehen, ist stark gewachsen. Und so ist das Unternehmen an der Borsigstraße längst an seine räumlichen Grenzen gelangt. In den Büros ist es eng geworden. Aber vor allem die Lagerflächen sind inzwischen unübersichtlich – und erstrecken sich schon auf eine angemietete Halle im Gewerbegebiet gegenüber der Bielefelder Straße.

»Wir wollen jetzt eine Perspektive schaffen«, sind sich die Geschäftsführer Manfred und Jens Diedrichsen einig. Deshalb entsteht seit März, etwas zurückgesetzt, neben dem Hauptgebäude mit seiner markanten Fachwerkoptik ein Neubau mit insgesamt etwa 3000 Quadratmetern Gesamtfläche. Etwa 800 Quadratmeter entfallen auf die Büros für den Direktvertrieb und Sozialräume. Auch die Firmenkantine wird verlegt und bekommt eine große Terrasse mit Blick auf den Teich, der eigentlich das Regenrückhaltebecken zur Entwässerung der Dachflächen ist. Deshalb – weil nun noch einmal mehr Dach hinzukommt – musste das Gewässer auch vergrößert werden. Jens Diedrichsen lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit dem Kreis Gütersloh.

Neubau bietet ausreichend Lagerfläche

Vor allem bietet der Neubau aber ausreichend Lagerfläche. Derzeit jedenfalls ist alles überall verteilt. Am engsten ist es im Logistikbereich. Denn von dort aus geht jede Garnitur, auf Maß konfektioniert, an die Händler. So müssen Profile mit einer Länge von sechs Metern bewegt werden – völlig unmöglich derzeit, diese sperrigen Teile irgendwo zu drehen. Manfred Diedrichsen macht die Mengen, die das Unternehmen verarbeitet, anschaulich: pro Jahr sind es 500 Kilometer Vorhangstangen.

Größer geworden ist zudem die Zahl der Produkte, die in den Hallen an der Borsigstraße gefertigt werden. »Die Wertschöpfungskette im eigenen Haus ist gestiegen«, sagt Jens Diedrichsen. Auch das brauche Raum. Vor allem die Kleinteile für die Vorhangsysteme stellt Diedrichsen selbst her. Das ist der große Wettbewerbsvorteil des Unternehmens – seit seiner Gründung: »Wir haben Sondermaschinen, die es so auf dem Markt gar nicht gibt. Mit denen können wir Dinge herstellen, die andere nicht können«, sagt Manfred Diedrichsen.