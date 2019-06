Von Hendrik Fahrenwald

Zu Hause stand die Baustelle des Steinhageners Temming einmal drei Monate still, weil die Treppe, die er sich vorstellte, keiner bauen konnte. Es ging erst weiter, als Temming selbst die Lösung präsentierte. »Ich kann mir sehr viel im Kopf abbilden, bevor etwas entsteht«, sagt Temming. Ein kleines selbstgefertigtes Heft, in dem er sich und seine Firma vorstellt, trägt den Titel »Visionist«.

Während seiner Ausbildung zum Augenoptiker, entwarf er nebenbei seine erste Brillen-Kollektion, die es noch heute zu kaufen gibt. Bevor er sich als 28-Jähriger selbstständig machte, entwickelte er ein randloses Schraubensystem. Auf einer Messe in Mailand stellte er allerdings fest, dass ein dänischer Hersteller schneller war und dort ein fast gleiches Produkt präsentierte. So ähnlich sei es übrigens auch seinem Opa mal ergangen, der mit seinem entwickelten Reißverschluss zu spät kam.

Temming mag es, wenn etwas wesentlich ist. Er arbeitet gerne mit wenigen Teilen. »Das ist ehrlich, das liebe ich«, sagt der Mann, der den Brillen die Schrauben nahm. Er hat Produktdesign nicht studiert, richtet aber seine Firma mit seinen Produkten ein. Tische, Stühle, Lampen. Alles nach seinem Konzept. Bald will er seine entworfenen Möbel verkaufen.

Alles gekauft

Temming trägt kurze Hose, T-Shirt, Sneaker. Farblich natürlich abgestimmt. So kleidet sich der Mann, der über 10 Millionen Euro in eine alte Brennerei investiert haben soll, um eine gläserne Brillenmanufaktur zu erschaffen. Eigentlich wollte er nur mit seiner Firma auf den Hof ziehen, doch dafür musste er den Hof komplett kaufen. Hinter bodentiefen Glasfenstern an Backsteinwänden werden nun die Brillengestelle geschnitten, bekommen Farbe und werden zusammengesteckt. Die komplette Produktion mit 100 Mitarbeitern findet in Isselhorst statt.

»In der Größe sind wir die einzigen, die in Deutschland alles fertigen«, sagt Temming. Sogar die Etuis baut das Unternehmen selbst aus recycelten Kunststoffbrillen. »Darauf sind wir sehr stolz und damit sind wir vielleicht sogar weltweit die Einzigen. Seine Brillen sind somit »Made in Gütersloh«. Die Ideen kommen allerdings auch aus Hamburg. Dort sitzt Temming alleine in seinem Appartement. Nichts Persönliches lenkt ihn ab. Manchmal grübelt er stundenlang, überlegt neue Ideen über Nacht, legt sich mittags schlafen. Nicht immer fährt er mit einem Ergebnis zurück. »Es kann sein, dass das Blatt leer bleibt«, sagt Temming.

Kalte Dusche

Vor zwei Jahren tüftelte er im Nordsee-Urlaub an einer neuen Scharnierlösung für seine Brillen. Als seine Frau mit den drei Kindern Brötchen holen war, sorgte eine kalte Dusche für die plötzliche Eingebung. Zuvor habe er die gefühlt 180 Liter Warmwasser verbraucht. Inspirationen für seine Ideen holt sich Temming aus dem Alltag. »Auch ein Scharnier an einer Saftpresse kann interessant sein.« Als erster hat Temming herausgefunden, wie er unendlich viele Titanfarben auf seine Gestelle bekommt. Dafür gab’s vor einem Jahr ein Patent.

»Das war für uns eine große Entwicklung«, sagt Temming. 30.000 Artikel umfasst sein Sortiment. Ab den Sommerferien soll es auf 50.000 Produkte gesteigert werden. Früher stellte sich Temming die Frage, ob sein Markenname cool ist, heute kann er sich vorstellen, dass das Unternehmen ohne ihn und unter anderem Namen weiterlaufen kann. »Das Unternehmen ist nie mein Baby gewesen«, sagt er. Seine Schwäche: »Ich tue mich schwer darin, Lob anzunehmen und zu verteilen.«

Überbezahlt

So lässig und gleich souverän wie Temming mit Bürohund Carouso durch das Unternehmen schlendert, konnte er früher nicht auftreten. Um seinen 31. Geburtstag habe der Steinhagener sich in seinem eigenem Unternehmen gefangen gefühlt. »Für ein knappes Jahr war ich der überbezahlteste Mitarbeiter«, sagt Temming. Zu der Zeit habe ihm der Reiz etwas Neues zu machen gefehlt. »Ich habe relativ früh meine Midlife-Crisis gehabt«, sagt Temming.

Die ist aber schon lange abgehakt. Mitte Juli wird seine neue randlose Kollektion vorgestellt, dann eröffnet er auch sein Hotel auf dem Hof. Mal wieder ist es ein Projekt, dass er zunächst nicht machen wollte, dann aber doch selbst komplett in die Hand nahm.