Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Denn die Kinder gehen in der freien Klasse mit einem selbst gebauten Schmetterlingsboot an den Start. Am Freitag nahm dieses in der Tischlerwerkstatt von Karsten Hoffmann Formen an. Vier Väter werkelten am 1,58 breiten und 4,70 Meter langen Rumpf. Den gab es bereits, er musste aber aufwendig aufgemöbelt werden mit neuen Holzplanken. Denn zwei der Väter, Karsten Hoffmann selbst und Ralf Hüttemann, haben selbst Kinder in der Klasse – wie vor vier Jahren auch schon. »Damals haben wir zum ersten Mal ein Boot fürs Badewannenrennen gebaut. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir den Rumpf erhalten haben, weil wir wieder mitmachen wollten«, so Karsten Hoffmann.

Fernab von gefährlichen Maschinen wie Kreissäge und Akkuschrauber wurden die Kinder kreativ. Auf zwei Riesenflügel aus Sperrholz klebten sie bunte Stoffstücke auf. Die Flügel bilden später den Aufbau des Bootes.

Als die Elternpaare Hoffmann und Hüttemann die Idee zur Teilnahme am Brockhagener Wasservergnügen äußerten, war die ganze Klasse gleich Feuer und Flamme. Einschließlich Lehrerin Karin Drees, die selbst auch in der Standardklasse in der Zinkbadewanne dabei ist. Und wie kommen nun Schmetterlinge und Wasser zusammen? »Die Kinder hatten jüngst ein Schmetterlings- und ein Umweltprojekt in der Schule. Da lag ihnen der Schmetterling irgendwie nahe. Und den Bootsbau selbst machte die Klasse dann am Freitag zum Event: Nach getaner Arbeit kamen alle zum Klassenfest zusammen.

Der Renntag

Das Badewannenrennen, veranstaltet von Wassermühlen-Betreiber Gerhard Goldbecker und Feuerwehr-Löschzugführer Stephan Kaiser, ist alle zwei Jahre ein Riesenspektakel an Sussieks Mühle. Auch diesmal sind wieder etliche Gefährte Marke Eigenbau zu erwarten sowie spannende sportliche Wettkämpfe in der Zinkbadewanne. Wer noch mitmachen möchte, kann sich bei Gerhard Goldbecker (05204/2892) oder Stephan Kaiser unter 0151/18023300 (E-Mail: ­kaiser@feuerwehr-steinhagen.de) anmelden. Los geht es um 14 Uhr, zunächst mit dem Entenrennen. Dann können die Besucher für eine Spende von drei Euro die Gummitierchen schwimmen lassen. Alle Spenden kommen dem Kindergarten Morgenstern zugute, der mit der Feuerwehr Kaffee und Kuchen anbietet.