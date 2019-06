So wie am 29. Mai 2018 soll es nie wieder sein: Da war der Pulverbach knapp davor, über die Ufer zu treten. Foto: WB

Steinhagen (WB/anb). Die Anwohner am Hilterweg und im angrenzenden Wohngebiet sind in Sachen Hochwasser des Pulverbachs leidgeprüft – und wenn nicht der Bach über die Ufer tritt, dann strömt das Wasser nach Starkregenereignissen aus dem Kanal. Gleich zweimal ist das allein im vergangenen Jahr passiert. Deshalb hat die Gemeinde ein »Nothilfeprogramm« beschlossen. Am Donnerstagabend stimmte der Betriebsausschuss kurzfristiger Hilfe und langfristigen Maßnahmen zu, um Entlastung in die Kanäle zu bringen.

Denn im Bereich des Hilterweges und der Friedhofstraße kommt eben fast alles Wasser aus der Gemeinde auf seinem Weg zur Kläranlage an. Bei Starkregen sind es nach Rechnung der Fachleute bis zu 3600 Liter pro Sekunde. Um die dortigen Wohnbereiche, aber auch die Kläranlage selbst zu entlasten, schlägt das Ingenieurbüro Bockermann Fritze vor, kurzfristig das bisherige Gitter am Durchlass des Pulverbachs vor der Straße durch einen sogenannten Drüberström-Rechen zu ersetzen, bei dem sich Treibgut wie Äste bei Starkregen hochschieben, so dass das Wasser weiter fließen kann. Zudem sollen Bodenschweller in den Hilterweg eingebaut werden, so dass das aus dem Kanal hochgedrückte Wasser Richtung Bach und nicht zur Bebauung fließt. Und drittens ist die Öffnung eines stillgelegten Kanals im Hilterweg geplant als eine Art Bypass zur Kläranlage bei Starkregen.

Retentionsbecken teurer Der Bau des Retentionsbodenfilters am Upheider Weg für die Baugebiete in Amshausen wird teurer als geplant. Statt 1,5 Millionen Euro (Stand August 2018) wird er 2,6 Millionen kosten. Das liegt nach Auskunft der Planer daran, dass mehr Volumen und Fläche gefordert worden sind. Auch haben sich die Baukosten um 20 bis 40 Prozent verteuert. Baubeginn wird erst im Herbst 2020 sein. Kann das dann noch teurer werden, fragt sich die Politik – und was heißt das für den das gesamte Abwasserbeseitigungskonzept, das bis 2025 Ausgaben von mehr als 18 Millionen Euro vorsieht?

Fachplaner Thomas Jürging machte aber deutlich: »Wir müssen jetzt langfristig an die Wurzel des Übels.« Sprich: an die Kanäle und Regenrückhalteeinrichtungen an der Kläranlage und in ihrer Umgebung. Dabei soll Entlastung etwa durch die Aufweitung des Regenüberlaufbeckens sowie der Anpassung eines Trennbauwerks auf der Kläranlage und den Neubau von Leitungen geschaffen werden. Durch eine neue 340 Meter lange Leitung sollen große Wassermengen besser zum Retentionsbodenfilter geführt werden, der sich an der Friedhofstraße zwischen Kläranlage und Abrooksbach befindet. Dieses Becken gilt es zudem zu sanieren. Knapp 1,5 Millionen Euro müssen dafür veranschlagt werden.

Roland Albersmann (SPD) wollte wissen, ob man nicht an anderen Stellen große Wassermengen aufhalten und gezielt an die Kläranlage angeben könnte. Dann müsste man riesige Flächen entsiegeln, so Jürging. Das ist fast unmöglich.