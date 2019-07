Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Trotz der Hitze hatten sich am Sonntag zahlreiche Besucher an den Bierzelt-Garnituren oder auf mitgebrachten Partydecken ein schattiges Plätzchen im Park gesucht – dazu ein Glas Sangria in der Hand und die Musik der Lohmann Rhythm&Blues Kapelle im Ohr und in den Füßen. Die Band aus OWL läuft bei mehr als 30 Grad erst zu Hochform auf und bietet mit nur kurzer Pause – und teilweise ohne Schuhe – fast zweieinhalb Stunden mitreißende Unterhaltung.

Mittags ist der Bürgerpark voll. Doch das bleibt nicht so: Zaches&Zinnober machen ihre Poesie und Musik für Kinder vor einen nur kleinen Publikum.

Mit weiter steigenden Temperaturen wird es auch am Markt leerer, zumal die Oldtimer nach dreieinhalbstündiger Schau zur Ausfahrt aufbrechen. Doch zuvor haben die Fans ausgiebig Gelegenheit, die automobile Raritäten unter die Lupe zu nehmen. Eines der ältesten Exemplare dürfte der Ford Jeep der US Army von 1943 des Steinhageners Martin Krombholz sein. Original bis ins Detail mit Schüppe, Axt und goldenem Feuerlöscher.

36 Fahrer in der Seifenkiste

ParKulTour und Böckstiegel-Ausstellung gut besucht Fotostrecke

Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold und Sara Mattana

Am Vormittag haben etliche Zuschauer teils mit Klappstühlen vom Streckenrand aus das Seifenkistenrennen verfolgt: 36 zumeist jugendliche Fahrer sind am Start. Ärgerlicherweise hat die Zeitmessung wie schon im vergangenen Jahr ihre Tücken und verzögert das schnelle Vergnügen immer wieder. Am Ende macht das Team »Saus und Braus« die Junior-Wertung unter sich aus: 1. Hauke Hartdorf (46,57 Sek.), 2. Tyler Maximilian Ventker (47,03), 3. Finn Boncek (47,22). Seniorklasse: 1. Jan Kirkamp (47,23), 2. Michael Waschipki (48,21), 3. Teresa Knoke (51,78). In der Fun-Klasse gewinnt Lennart Broeckelmann als »Heidekönigin«.

Zusätzliche Hitze beim Straßenfest

Als ob die Hitze des Sommertages nicht schon genug wäre – beim Straßenfest auf der Parkpalette an der Bahnhofstraße sorgen einige der Streetfood-Wagen für zusätzliche Wärme. Ein spontan aufgestellter Rasensprenger und Frozen Yogurt bringen Kühle. Und Burger geht schließlich immer...