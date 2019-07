An der Finkenstraße in Steinhagen-Amshausen will die KWG ihre Mehrfamilienhäuser nach und nach durch Neubauten ersetzen. Da manchen Nachbarn allerdings deren geplanter Baustil zu klobig wirkt, steht jetzt ein Flächentausch mit gemeindeeigenen Grundstücken an der Amshausener Straße im Raum. Foto: Volker Hagemann