Von Sara Mattana

Steinhagen (WB). Viele Mitglieder der Steinhagener Jugendfeuerwehr sind dort erst seit wenigen Monaten aktiv. Doch die Herausforderungen, denen sie sich am Wochenende stellen mussten, hatten es schon in sich.

Alle zwei Jahre organisieren die Betreuer der Jugendfeuerwehr einen Berufsfeuerwehrtag – und zwar mit allen Überraschungen, die auch eine »echte Schicht« mit sich bringen kann. Vom Gerätehaus Brockhagen aus, das sie diesmal während des Trainings als Standort nutzten, wurden die 18 Teilnehmer aus Steinhagen zu verschiedenen Übungseinsätzen gerufen.

Ein Einsatz nach dem anderen

Gleich morgens um 8 Uhr löste ein Hausrauchmelder aus. Später wurden die Nachwuchskräfte zu einem Holztonnenbrand am Bahndamm gerufen, bevor am Nachmittag ein Carport am alten Sportplatz in Brockhagen »brannte«. Und – genau wie im Berufsalltag – wurden die Jugendlichen auch in der Nacht vom Alarm aus dem Schlaf gerissen. So ging es zu einer großen Ölspur in Brockhagen, dann zu einem Werkstattbrand bei der Tischlerei Hoffmann, und in den frühen Morgenstunden forderte die Polizei Halle Unterstützung zur Ausleuchtung einer Unfallstelle an.

Foto: Sara Mattana

Ausgedacht hatten sich diese Szenarien Jugendfeuerwehrwart Kevin Gehle und seine Kollegen. Und sie haben auch die größte Übung des Wochenendes geplant: Bei Hörmann in Brockhagen löste die Brandmeldeanlage aus. Die Aufgabe: Den Brand in der Produktionshalle finden, löschen, obendrein drei vermisste und verletzte Personen retten. »Viele unserer Mitglieder sind noch nicht lange dabei, deshalb ist so eine große Übung für sie etwas ganz Besonderes«, sagte Kevin Gehle. Und genau wie im Ernstfall mussten die Steinhagener bei der Hörmann-Übung Verstärkung anfordern. Gut also, dass zwölf Mitglieder der Wertheraner Jugendfeuerwehr schon im Steinhagener Gerätehaus bereit saßen.

Angehender Feuerwehrmann als Einsatzleiter

Die wohl schwierigste Aufgabe musste an diesem Tag jedoch der 17-jährige Lasse Aschentrup meistern: Da er bald aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst wechseln wird, durfte er am Samstag die Einsatzleitung übernehmen. So wurden unter seinem Kommando Schläuche ausgerollt, Puppen aus der Halle geborgen und ein Teleskopmastfahrzeug angefordert. Denn eine der vermissten Personen wurde nicht in der Produktionshalle, sondern auf dem Dach aufgefunden.