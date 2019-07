Von Sara Mattana

So mussten die Kinder in den vergangenen Monaten nicht nur die üblichen Hausaufgaben, Klassenarbeiten und Tests meistern, sondern auch an einer umfangreichen Qualitätsanalyse der Schule teilnehmen. Doch nicht nur schulische Aufgaben standen an. Auch den Grundschul-Fußballcup der Gemeinde haben die Mädchen und Jungen aus Amshausen vor wenigen Wochen mit Bravour gemeistert und den Pokal mit in ihre Schule gebracht. Ein Schüler hat außerdem den vierten Platz im Mathematikwettbewerb des Landes NRW belegt – die Kinder hatten am Samstag also gute Gründe, um sich und ihre Schule ordentlich zu feiern.

Und das ginge wohl mit kaum jemandem besser als mit der Bielefelder Kinder-Rockband »Randale«. Gemeinsam mit Sänger Jochen Vahle und seiner Band sangen, tanzten und sprangen die Kinder der ersten bis vierten Klassen zu Liedern über die Schule, über Läuse und über Einhörner.

So wie die Musiker haben sich auch die Kinder selbst gut auf das Schulfest vorbereitet. So haben sie gemeinsam mit ihren Klassenlehrern unterschiedliche Spielstationen auf dem Schulhof aufgebaut, während die Eltern für das Kuchenbuffet sorgten. Nach dem aufregenden Schuljahr sollte zur Feier des Tages jedoch auch der Dank an die Lehrer und OGS-Betreuer nicht zu kurz kommen. Deshalb überreichten die Klassensprecher jedem von ihnen eine Rose, bevor sie alle gemeinsam den Nachmittag ausklingen ließen.