Die Fotografin aus Steinhagen war 26, als sie immer wieder unter starken Unterleibsschmerzen litt. »Der Arzt empfahl mir eine Laparoskopie, eine Bauchspiegelung.«

Eingriff abgebrochen

Dabei wird zunächst die Bauchdecke mit einer Hohlnadel durchstoßen, durch die Gas in den Bauch gepumpt wird. So entsteht dort ein gewisser Raum, und die Organe liegen nicht mehr so dicht beieinander und können später besser betrachtet werden. Statt der Nadel wird nun ein Röhrchen (Trokar) in den aufgeblähten Bauchraum eingeführt, durch das der Arzt ein spezielles Endoskop (Laparoskop) schiebt. Eine Kamera und eine Lichtquelle an dessen Ende erlauben dann die Untersuchung des Bauchraums.

Mit solchen Instrumenten werden Bauchspiegelungen und mögliche Eingriffe durchgeführt. Foto: imago Mit solchen Instrumenten werden Bauchspiegelungen und mögliche Eingriffe durchgeführt. Foto: imago

Doch dazu kam es bei der Steinhagenerin nicht. Beim Einführen des Endoskops sah der Arzt nur Fettgewebe, so steht es in seinem OP-Bericht. Deshalb brach er den Eingriff ab.

Xenia Peltekis: »Anschließend hatte ich unsagbare Schmerzen. Die Arzthelferin sagte, ich solle mich nicht so anstellen, das liege am Gas, das noch in meinem Bauch sei.« Nach gut zwei Stunden sei sie nach Hause entlassen worden. »Meine Eltern holten mich zu sich nach Enger.«

Dort habe sie sich alle fünf Minuten übergeben, erzählt die 30-Jährige. »Die Schmerzen wurden so stark, dass ich dachte, ich müsse sterben. Und ich bekam blutigen Durchfall.« In der Nacht fuhren die Eltern ihre Tochter ins Mathilden-Hospital nach Herford. Dort sei sie notoperiert worden. »Vier oder fünf Stunden lang.«

Drei Wochen Krankenhaus

Die Chirurgen stellten fest, dass der Dünndarm an drei Stellen verletzt worden war. Dadurch waren Exkremente in den Bauchraum gelangt und hatten eine lebensbedrohende Bauchfellentzündung verursacht. Xenia Peltekis: »Die Ärzte mussten große Teile des entzündeten Darms entfernen, um mich zu retten.« Sie sei mit Antibiotika geflutet worden, und ihre Darmflora sei dadurch, wie befürchtet, zerstört worden.

Nach drei Wochen wurde die Fotografin aus dem Krankenhaus entlassen, aber ihr altes Leben bekam sie nicht zurück. »Ich habe bis heute Krämpfe, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen und bin ständig müde. Ich vertrage längst nicht mehr alle Lebensmittel, und ich leide manchmal so unter Blähungen, dass ich dann die Öffentlichkeit meide.«

Ein Gastroenterologe aus Bünde half der Frau, ihre Ernährung umzustellen, um die Symptome zu lindern. »Fettiges, süßes oder stark gewürztes Essen vertrage ich überhaupt nicht mehr. Wenn ich auf Nummer sicher gehen will, koche ich Kartoffelbrei mit Möhren.«

Die Steinhagenerin wandte sich an ihre Krankenkasse, die den Eingriff des Gynäkologen vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen begutachten ließ. Nach Angaben der Gutachter glaubte der Arzt, mit seinem Endoskop nicht im Bauch, sondern nur im Unterhaut-Fettgewebe gelandet zu sein, als er die Untersuchung abbrach. Das sei aber »offensichtlich nicht der Fall gewesen«. Denn wäre er nur im Unterhautfett gewesen, hätte der Dünndarm nicht verletzt werden können, heißt es in dem Gutachten.

»Lebensqualität extrem eingeschränkt«

Die Experten nehmen nach eigenen Angaben an, dass das Röhrchen den Darm durchstieß aber das Loch dabei so abdichtete, dass in diesem Moment noch kein Darminhalt in den Bauch gelangte und deshalb die Verletzung nicht mit dem Endoskop gesehen werden konnte. Das Nichterkennen der Darmverletzung sei deshalb kein »unsorgfältiges Vorgehen«. In der gesamten Durchführung der OP und in der anschließenden Betreuung der Patientin sei ein fehlerhaftes Vorgehen »nicht erkennbar«. Die Darmverletzung sei schicksalhaft gewesen.

Das sieht die Steinhagenerin nicht so. »Wenn der Arzt meinte, nur im Unterhaut-Fettgewebe gewesen zu sein – wohin sind denn dann die zweieinhalb Liter Gas gegangen, die er in mich hineingeleitet hat?« Die Frau sagt, sie sei auch über das Risiko einer Darmverletzung nicht aufgeklärt worden, und meint, ihre starken Schmerzen nach der OP seien nicht angemessen erstgenommen worden. »Sonst hätte ich vielleicht viel eher operiert werden können.«

Die 30-Jährige sieht ihre Lebensqualität extrem eingeschränkt und möchte den Arzt trotz des ihn entlastenden Gutachtens verklagen. »Wenn ich verliere, kann mich das 5000, 6000 Euro kosten, und die habe ich nicht.« Xenia Peltekis hofft deshalb, dass sich vielleicht Menschen finden, die sie unterstützen. Sie ist unter xeniapeltekis@web.de und unter der Nummer 0157/88305873 zu erreichen.