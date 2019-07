Das Pferd Bubi ist die Sprungschanze für Eddie the Eagle alias Jannis Drewell. Der PSV-Sportler turnt sich in dieser Saison als englische Skisprung-Legende von Erfolg zu Erfolg. Foto: Daniel Kaiser

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Es ist das Wochenende, auf das Jannis Drewell das ganze Jahr hingearbeitet hat: Beim CHIO in Aachen zählt seine Leistung gleich doppelt. Denn am Turniererfolg hängt auch die Qualifikation für die Europameisterschaft der Voltigierer. An diesem Mittwoch macht er sich auf den Weg nach Aachen.

Drewell ist frischgebackener Westfalen-Meister – dieser Erfolg mag ihm nun den Rücken stärken. »Es war eine sehr gute Saison bisher«, sagt der 28-jährige Sportler vom PSV Steinhagen-Brockhagen-Hollen. Die Vorbereitung auf Aachen ist mit vorderen Plätzen bei den bisherigen Turnieren in diesem Jahr also gut verlaufen.

Die Konkurrenz ist groß

Doch die haben ihm auch gezeigt: Jeder Schnitzer wird bestraft, denn die Konkurrenz ist groß und turnt ebenfalls sehr gut. Gleich aus fünf deutschen Herren kann Bundestrainerin Ulla Ramge diesmal ihre drei Kandidaten für den EM-Kader auswählen. Sonst sind es nur vier. Aber da wegen der anstehenden EM im niederländischen Ermelo weniger ausländische Voltigierer für den CHIO gemeldet haben, um nicht in kürzester Zeit zweimal reisen zu müssen, hatten die deutschen Voltigierer die Chance, mehr Sportler als sonst nach Aachen zu schicken.

Jannis Drewell, der ausgerechnet in Aachen 2015 Europameister wurde, gibt sich trotz des Konkurrenzdrucks gelassen: »Die Tagesform wird entscheiden. Und auch das Pferd muss mit der Kulisse klar kommen«, sagt er. Sein zehnjähriger Fuchs Qualimero, Bubi genannt, war vergangenes Jahr bereits mit in Aachen und hat sich damals vom großen Publikum nicht schrecken lassen, sondern auch mit seinem Auftritt dafür gesagt, dass Drewell dort die Qualifikation zur Weltmeisterschaft geschafft hat. Gute Vorzeichen also.

Jannis Drewell weist aber auch darauf hin: »Bubi ist noch ein junges Pferd. Er ist noch keine zehn Turniere gegangen. Eine Wettkampfsituation ist immer schwierig für ein Pferd. Aber so langsam stellen wir Ansprüche«, so Drewell. Longenführerin ist seine Mutter Simone. Pferde haben einen hohen Muskeltonus, der langsam aufgebaut werden müsse, wie Jannis Drewell erklärt. Eine Kür, die auf seinem Rücken geturnt wird, muss das Pferd also erst einmal auch verkraften. »Das macht er ganz gut.« Beim Turnier jüngst in Belgien war Bubi das beste Pferd des Turniers.

Die Schwierigkeiten der Kür hat Drewell noch etwas erhöht

Doch auch Jannis Drewells Kür muss in Aachen perfekt klappen. Inspirieren lassen hat er sich in diesem Jahr von einer anderen Sportart, dem Skispringen, und von einem ihrer Originale: Eddie the Eagle, der in den 80er Jahren der Weltspitze immer hinterherflog und das mit besonderem Humor präsentierte. »Ein witziges Thema«, so Drewell. Die Schwierigkeiten der Kür hat er im Laufe der Saison noch etwas erhöht und weitere Spitzen eingebaut. Vielleicht machen die am Ende ja den Unterschied: »Es wird sehr eng bei dieser hohen Leistungsdichte.«