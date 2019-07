Das freut auch Fotografin und Ente: Am Ende wird der Wolf eingefangen und in den Zoo gebracht. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Kinder wollten unbedingt moderne Fassung spielen

Grundschule Amshausen spielt »Peter und der Wolf in Hollywood« Fotostrecke

Die Aufführung ist während des gesamten nun zu Ende gehenden Schuljahrs in der Musik-Experten-AG unter Leitung von Antje Goldstein-Stark erarbeitet worden. Die Urversion des Märchens, 1936 von Sergei Prokofjew geschrieben, spielt in Russland: Ein Sprecher erzählt das Märchen, die Vertonung übernimmt ein Sinfonieorchester – um Kindern dessen Instrumente zu erklären.

»Doch die Kinder wollten unbedingt die moderne Fassung umsetzen«, berichtet Schulleiterin Annette Hellmann. Entsprechend groß war die Motivation der Schüler.

In dieser Neu-Form besucht Peter seinen in Hollywood lebenden Großvater, der ein Hippie-Dasein führt. Dennoch begann auch diese Aufführung in der Aula damit, dass die Kinder die Instrumente wie Flöte, Horn, Schlagzeug und Oboe vorstellten. Inhaltlich trafen die Besucher ebenfalls viele Bekannte: neben dem entflohenen und am Ende eingefangenen Wolf auch Ente, Vogel und Katze.

Aufführung vom Land NRW gefördert

Musik- und Bewegungspädagogin Antje Goldstein-Stark war »durch Zufall« auf diese Version gestoßen, »das kam bei den mimisch schauspielernden Zweit- bis Viertklässlern super an«, freut sie sich. Die Aufführung fand im Zuge des vom Land NRW geförderten Programms »Kultur und Schule« statt, an dem die Grundschule zum zweiten Mal teilnahm.