Eine abgeschnittene Säule markiert in San Terenzo den Weg zur Gedenkstätte, den im Oktober 2013 auch die Steinhagener nahmen. Ob Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ebenfalls San Terenzo besuchen wird oder die Gedenkfeier an einer anderen Stelle in Fivizzano ist, steht bislang noch nicht fest. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Steinhagens italienische Partnerstadt Fivizzano. Am Sonntag, 25. August, nimmt er an den Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag der Massaker teil, die SS-Schergen dort an der Zivilbevölkerung begangen hatten.

Die Nachricht vom Besuch des Staatsoberhauptes in Fivizzano verkündete Bürgermeister Klaus Besser am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung. Auch Besser selbst wird mit Ehefrau Petra Holländer am Wochenende 24./25. August in der Partnerstadt sein und – nicht zum ersten Mal – an dem Gedenken teilhaben. »Zurzeit ist aber noch nicht klar, ob die Gedenkfeiern zentral in Fivizzano sind oder in einem der Ortsteile.

Massaker wurden 1944 in Vinca verübt – ein winziges Dorf

Der 25. August fällt in die Zeit, in der 1944 in Vinca die Massaker verübt wurden«, sagte Bürgermeister Klaus Besser dem WESTFALEN-BLATT. Doch der Ortsteil Vinca ist laut Besser ein winziges Dorf, weit abgelegen in den apuanischen Alpen, nur zu erreichen mit einer 30-minütigen Fahrt über ein Sträßchen mit Serpentinen und Tunneln und ohne Parkmöglichkeiten. Und so scheidet nach Ansicht Bessers Vinca aus. »Denn das öffentliche Interesse, speziell auch das mediale dürfte riesig sein«, so der Bürgermeister.

Was Frank-Walter Steinmeier, der nach Auskunft Bessers bislang im Gegensatz zu seinem Vorgänger Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas an keiner Gedenkfeier in Italien teilgenommen hat, zum Besuch in Fivizzano veranlasst, weiß Klaus Besser nicht. »Im vergangenen Jahr hatte ich in einem Brief an den Außenminister auf den Jahrestag hingewiesen«, sagt er und schließt eine Verbindung nicht aus.

Mehr als 400 Frauen, Kinder und Männer auf grausamste Weise getötet

In Fivizzano haben sich – wie auch in anderen Orten in Italien – unsagbare Gräueltaten in den Wirren des Rückzugs der deutschen Truppen ereignet. In Fivizzano sind zwischen Mai und September 1944 mehr als 400 Frauen, Kinder und Männer auf grausamste Weise getötet worden. Verübt haben die Morde an der Zivilbevölkerung Mitglieder einer Aufklärungsabteilung der 16. SS-Panzergrenadier-Division »Reichsführer-SS«, die für einen Partisanenangriff Vergeltung übten.

Am 5. Mai 1944 schlugen sie im Ortsteil Mommio zu, am 19. August griffen sie in San Terenzo Monti wahllos Frauen und Kinder von der Straße, um die Partisanen zu erpressen. 107 Menschen starben. In Bardine San Terenzo richteten sie 53 Zufallsopfer hin, in Vinca zwischen dem 24. und 27. August 174 Menschen und in Terano am 18. September 16 Menschen.

Zum Anblick der Opfer von Bardine gibt es die Schilderung des Franziskaner-Paters Lino delle Piane, die Klaus Besser in einem Bericht der Deutsch-italienischen Historiker-Kommission gelesen hat: »Unterhalb des Friedhofs sah ich die ersten beiden Gehängten. Der Gestank ... war grauenvoll. Je weiter ich kam, desto schlimmer war es: Der Gestank wurde immer stärker, die Erhängten hingen immer dichter. Ich nahm die Kurve zum Fluss, und da stand wenige Meter von mir ein verbrannter Lastwagen. An seinen Kotflügeln waren wie vier Scheinwerfer vier Ermordete befestigt, die mit Draht gefesselt waren (wie auch alle anderen Leichen).«

Beim Besuch der Steinhagener 2001 erwähnte eine Dolmetscherin die Gedenkstätte

Nie haben diese Ereignisse die Partnerschaft zwischen Steinhagen und Fivizzano belastet. Sie waren nicht einmal Thema – bis eine Dolmetscherin 2001 während des Besuchs des Gemeinderates in Fivizzano die Gedenkstätte von San Terenzo erwähnte. Klaus Besser und Petra Holländer fuhren an einem freien Tag hin und lernten Roberto Oligeri, Leiter des dortigen Museums, kennen.

2002 wurde der Steinhagener Bürgermeister sogar eingeladen zum Gedenktag am 19. August in San Terenzo und hielt eine Rede – als erster Deutscher überhaupt. »Ein wichtiges Signal für die Menschen in unserer Partnerstadt«, sagte er damals.