Von Nick Wiedey

Steinhagen (WB). Experimente im Kindergarten: Schüler der dritten und der achten Klasse haben die AWO- Kindertagesstätte an der Rostocker Straße besucht. In spannenden Versuchen haben sie den Kindern das Thema nachhaltige Energie nähergebracht.

Foto: Nick Wiedey

Die Schüler des Studios »Jugend forscht« vom Steinhagener Gymnasium und Schüler der Grundschule Amshausen zeigten den Kita-Kindern im Projekt »Kids 4 Kids« kleine Versuchsreihen, die sich allesamt um das Thema »Nachhaltige Energie aus Wasser« drehen.

Brennstoffzelle selbst gebaut

Beeindruckend war beispielsweise die selbst gebaute Brennstoffzelle, die das Wasser in ihre Hauptbestandteile spaltet. Nachdem das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wurde, wurden die Hauptbestandteile wieder zusammengefügt. Dadurch wird Energie freigesetzt, die in diesem Fall einen kleinen Propeller antrieb.

Ein weiteres Experiment war die Trennung von farbigem Wasser in einem Reagenzglas. Dafür kommt in zwei Gläser Wasser jeweils eine Farbe, in eines der Gläser außerdem einige Löffel Zucker. Dieses Zuckerwasser wird ins Reagenzglas gefüllt, darauf wiederum das Wasser ohne Zucker. Am Ende erkennen die jungen Forscher: Beide Farben haben sich dank des Zuckers kaum vermischt.

Das Projekt »Kids 4 Kids« wird dieses Jahr zum sechsten Mal von der Grundschule Amshausen, dem Steinhagener Gymnasium und dem AWO-Familienzentrum gemeinsam veranstaltet. Das Thema nachhaltige Energien steht jedes Jahr im Mittelpunkt. Diesmal ging’s um Wasser, in den vergangenen Jahren um Windenergie oder Magnetismus. »Die Kinder sollen trotz der Altersunterschiede gemeinsam agieren, zusammen und voneinander lernen«, erklärt Andreas Frerkes, Leiter des Studios »Jugend forscht«.