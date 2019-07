Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, fuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer bereits am Dienstag, 18. Juni, gegen 14.15 Uhr über den Steinhagener Kirchplatz. In Höhe der Gemeindebibliothek, im Einmündungsbereich Kirchplatz/Alte Kirchstraße, querte ein schwarzes Auto, möglicherweise ein Audi, die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, der 17-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden am Fahrrad.

17-Jähriger verletzt sich beim Sturz

Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen: Weder um den verletzten Jungen noch um den entstandenen Schaden kümmerte sich der Pkw-Fahrer.

Die Polizei Gütersloh sucht noch Zeugen. Wer Hinweise zum Unfall und zum flüchtigen Auto (Audi?) geben kann, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 05241/869-0.