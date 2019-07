In der Steinhagener Dorfkirche erhalten sie den Reisesegen: Die Mitglieder der Jugenddelegation Joana Werner, Rebecca Rahn, Franzi Krause, Finn Best, Erica Arning, Julia Steinweg, Matthias Jörke, Tabea Ahnen, Emily Sehwöster, Gianna Ortega und Anne Bangemann (von links). Auf dem Foto fehlt Berenice Kampmann.

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Auf die eindrucksvollen Iguazú-Wasserfälle freut sich Emily Sehwöster besonders. Und auf den Baufortschritt am Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Posadas; dieses Projekt unterstützt auch der Kirchenkreis Halle. Am Samstag, 13. Juli, fliegt die Steinhagenerin als Teil einer Jugend­delegation nach Südamerika.