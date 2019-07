Steinhagen-Amshausen (WB/anb). Der Vorschlag der CDU, mit einem Grundstückstausch eine Lösung in der Diskussion um die als zu wuchtig empfundenen KWG-Neubauten zu erzielen , ist vom Tisch. Mit großer Mehrheit von 19 gegen die zehn CDU-Stimmen lehnte der Gemeinderat am Mittwochabend den Antrag ab.

Wie berichtet, will die CDU ausgelotet wissen, ob die KWG nicht im Neubaugebiet Amshausen-Nord unweit der Finkenstraße auf bisherigen Gemeindeflächen ihre Pläne umsetzen und im Tausch ihre Flächen an der Finkenstraße für Einfamilienhausbebauung zur Verfügung stellen könnte. Wegen der Sommerferien wollte die Fraktion das zudem sofort entschieden wissen. Herbert Mikoteit (CDU) bezeichnete die KWG-Neubauten erneut als »Wagenburg«. Die Häuser fügten sich nicht ins Wohngebiet. Unterstützung hatte die CDU im Vorfeld vom Aktionsbündnis Amshausen bekommen.

" „Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum in gutem Wohnumfeld.“ Sabine Godejohann (SPD) "

Die SPD argumentierte vehement dagegen: Der CDU-Antrag führe auf eine Streichung von Flächen für sozialen Wohnungsbau hinaus. Zudem: »Der soziale Wohnungsbau ist aber essenzieller Bestandteil des Wohngebiets«, so Sabine Godejohann. Ein Wohngebiet brauche ein Miteinander verschiedener Wohnformen, Mietwohnungsbau gehöre nicht an den Rand. »Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum in gutem Wohnumfeld«, sagte sie und plädierte dafür, das Bebauungsplanverfahren voranzutreiben.

Detlef Gohr von den Grünen kritisierte den CDU-Vorschlag ebenfalls, weil dieser zu wenig Fläche für sozialen Wohnungsbau lasse. Seiner Rechnung nach werden es am Ende 100 bis 120 Wohnungen an der Finkenstraße (60 statt bisher 40) sowie in Amshausen-Nord (60 bis 70) sein. Setzte die KWG ihre Pläne in Amshausen-Nord um, gingen die Wohnungen an der Finkenstraße verloren. Und: »Wie sollen sich die Bewohner fühlen, wenn sie zwangsumgesiedelt werden?«

CDU: Investoren für sozialen Wohnungsbau schwer zu finden

Die Zweifel Herbert Mikoteits, dass man keine Investoren für sozialen Wohnungsbau finden werde, teilt Gohr ebenso wenig wie die SPD und der Bürgermeister, der auf die wieder erleichterte Förderung des Landes hinwies.

Für Silke Wehmeier (FDP) sind noch zu viele rechtliche und finanztechnische Fragen ungeklärt, um ad hoc abstimmen zu können. Zudem wies sie auf den Bedarf an sozialem Wohnungsbau hin. Jutta Ostermann-Lau findet den CDU-Vorschlag eine sehr interessante und ungewöhnliche Idee, die aber noch nicht ausgearbeitet sei. Genau das hätte sich die CDU ja gewünscht, so Mikoteit: »Warum nicht darüber reden? Wir nehmen dem sozialen Wohnungsbau nichts weg und wollen niemanden zwangsumsiedeln.«