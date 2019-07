Von Johannes Gerhards

Steinhagen-Brockhagen (WB). »Du sitzt zu weit vorne«, rufen die Kinder vom Ufer des Abrooksbaches und geben den Kontrahenten in den etwas instabilen Wasserfahrzeugen wertvolle Tipps. Beim Paddeln um die Wette spielt die erreichte Zeit eine untergeordnete Rolle. An erster Stelle steht der feuchtfröhliche Spaß.

Alle zwei Jahre laden Gerhard Goldbecker und der Löschzug Brockhagen zum Badewannen-Rennen und locken damit hunderte von Schaulustigen an. Neben der Wettbewerbsklasse »Zinkwanne« gibt es auch die offene Klasse der fantasievollen Wassergefährte, die im Gegensatz zu früher immerhin schwimmen können, wie eine Zuschauerin anmerkt.

Kirche gegen Rathaus

Foto: Johannes Gerhards

Traditionell beginnt alles mit dem Duell »Kirche gegen Rathaus«. In Vertretung von Bürgermeister Klaus Besser muss diesmal Gemeindekämmerer Jens Hahn gegen Pastor André Heinrich antreten. Dessen Wanne sinkt bereits vor dem Start, während das staatliche Modell bei Halbzeit Schiffbruch erleidet. So kommt der Brockhagener »Don Camillo« mit großem Vorsprung ins Ziel.

Seit 1999 wird der Juxwettbewerb ausgetragen, von 2005 an hieß der Sieger jedes Mal Team Kölkebeck Nord. Doch diesmal legt die Landjugend mit Robert Dallmeyer und Teja Freudenau gleich im ersten Lauf eine Zeit von 2:27 Minuten vor, die von allen folgenden Teilnehmern nicht mehr erreicht wird. Fabian Raudies und Sebastian Motzkau vom TuS Brockhagen erreichen den zweiten Platz und Kai Stodieck kommt als Solist auf Rang drei. Zuvor war er auch mit Junior Anton unterwegs. »Haste gut gemacht«, beglückwünschen sich die Beiden nach der Siegerehrung.

Steinzeit gegen Schaufelrad

Unterdessen werden die »Boote« der offenen Klasse zu Wasser gelassen. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Karin Drees erbringt die frenetisch umjubelte Crew der Wölfeklasse den offensichtlichen Beweis, dass Schmetterlinge schwimmen können. Das Gefährt mit den schlagenden Flügeln kommt auch bei den Jurymitgliedern Jens Hahn und André Hahn am besten an und erhält den ersten Preis in dieser Kategorie. Die Titelverteidiger der Kyffhäuser Kameradschaft sind als Familie Feuerstein im Steinzeitmobil unterwegs, die Landjugend hat ein pedalgetriebenes Schaufelrad-Modell entwickelt, und die Damen und Herren vom TuS Brockhagen holen sich auf ihrem schwimmenden Spielfeld nasse Füße.

Startschwierigkeiten herrschen beim Team von Sussieks Mühle. Ihr Biergartenfloß liegt mit deutlicher Schräglage im Wasser und kann erst Fahrt aufnehmen, nachdem zwei Passagiere abgesprungen sind. »Jetzt ist es aber nicht mehr so lustig«, lautet der Kommentar aus den Zuschauerreihen.

Nach den großen Wasserfahrzeugen wird das Wehr geöffnet, um genügend Sog für das anstehende Entenrennen zu erzeugen. Zum Preis von drei Euro konnte sich zuvor jeder eine Rennente mieten. Der Gesamterlös der Veranstaltungen kommt dem Kindergarten Morgenstern zugute.